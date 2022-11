Luigi Calcara, chi è il compagno di Valerio Scanu/ “Ci sposeremo nel 2023…”

Chi è Luigi Calcara, il compagno di Valerio Scanu

Luigi Calcara è il compagno di Valerio Scanu. La coppia si è conosciuta nel 2020 e il prossimo anno convolerà a nozze. Nato in Sicilia e trasferito nella capitale per lavoro ha intrapreso una carriera universitaria promettente come docente e ricercatore per materie scientifiche. Ha 32 anni e al momento è insegnante di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all’Università Sapienza di Roma. Luigi è uno studioso a tutto tondo e un professore di talento, come mostra il suo curriculum vitae. Ma quando è libero dagli impegni professionali non perde mai l’occasione per ritornare nella sua terra natale e spendere più tempo possibile a godersi il blu del mare siciliano, come possiamo vedere dalle sue foto pubblicate sui social media.

Nei giorni scorsi Valerio Scanu ha sorpreso i fan con la proposta di matrimonio a Luigi Calcara. “Mi vuoi sposare?” Così ha chiesto Valerio Scanu, che ha subito ricevuto un sì come risposta dal suo fidanzato Luigi Calcara. Il cantante ha organizzato l’occasione in modo preciso, per una classica e romantica proposta di matrimonio. Si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello e ha domandato, aspettando speranzoso un sì che ha sentito immediatamente pronunciare. Il tutto accompagnato dagli applausi di parenti e amici e da una canzone di Eros Ramazzotti come sottofondo. L’intera scena è stata filmata da un amico della coppia, grazie al quale abbiamo potuto assistere anche noi al fatico passo di Valerio Scanu sui social.

Valerio Scanu non ha mai rivelato la sua omosessualità; il cantante ha fatto coming out solo durante la romantica e plateale proposta di matrimonio al suo futuro marito Luigi Calcara. Il momento, a testimonianza del riserbo del cantante, è stato ripreso da alcuni amici della coppia che hanno immortalato tutto. In un’intervista al Corriere della Sera, Valerio Scanu ha spiegato qual è stata la reazione dei rispettivi genitori dopo la proposta di matrimonio. Il cantante ha rivelato: “Mia mamma mi ha detto che è un passo importante, bisogna essere sicuri, lei non lo era ancora dopo anni. Figuriamoci. Per fortuna mia nonna è una donna di spirito e le ha risposto “infatti lui ti ha lasciato”.

La conversazione con i suoceri è stata diversa: “La madre di Luigi era sorpresa, abbiamo videochiamato poi il padre per dirlo insieme. Abbiamo un buon rapporto, siamo come il gatto e la volpe, lo prendo in giro dicendogli che l’olio della Puglia è più buono di quello che fa lui in Sicilia. L’ho minacciato che per pagarci il matrimonio dovrà vendere i terreni”, ha spiegato Valerio Scanu.











