Luigi Calcara, chi è il fidanzato di Valerio Scanu/ “Ci siamo conosciuti su Instagram e poi…”

Valerio Scanu e Luigi Calcara: dopo la proposta ci sarà il matrimonio

Luigi Calcara è il compagno di Valerio Scanu, il cantante di Amici. Dopo la proposta di matrimonio i due sono pronti a celebrare il loro amore. Proprio così, il vincitore di Amici ha parlato apertamente per la prima volta della sua sessualità facendo coming out dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi. Un incontro che ha cambiato la vita del cantante che ha rivelato come si sono conosciuti: “c’era un periodo in cui un amico mio mi diceva di non mostrare solo la faccia con foto da santarellino ma di mostrare anche il corpo. Mi fece allora delle foto in costume. Mi commentava un sacco di gente, Luigi però mi ha commentato una foto in cui mi diverto con un amico e mi dice ‘Che belli’. Da lì lo ringrazio e iniziamo a parlare”.

Tutto è iniziato sui social come ha confermato proprio Scanu: “mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona”.

Valerio Scanu sul compagno Luigi Calcara: “è una persona molto semplice”

Valerio Scanu è follemente innamorato di Luigi Calcara, il compagno a cui presto dirà si dopo la proposta di matrimonio. “È stato un po’ un colpo di fulmine. Lui è una persona molto semplice” – ha confessato il cantante che ha conoscitori Luigi nel 2020 e dopo tre anni sono già pronti a giurarsi etero amore. Prossimamente, infatti, la coppia si sposerà dopo che Luigi gli ha chiesto la mano. Ma chi è il compagno di Valerio Scanu?

Luigi Calcara è un docente e ricercatore per materie scientifiche. Ha 32 anni e al momento è insegnante di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all’Università Sapienza di Roma.

