Tutto su Luigi Calcara, il marito di Valerio Scanu

Valerio Scanu è sempre stato molto discreto e riservato ma l’incontro con Luigi Calcara ha cambiato tutto. Sereno, felice e innamorato, il cantante sardo ha trovato in Luigi la sua dolce metà con cui, oggi, vive una storia d’amore assolutamente serena anche se non mancano le piccole scaramucce legate, soprattutto, all’ordine della casa a causa del disordine dello stesso Valerio. Luigi Calcara, ingegnere e professore universitario, nonostante appartenga ad un mondo diverso da quello della musica dove Valerio ha trovato la propria strada, è riuscito a conquistare fino a condurlo all’altare.

Oltre a non essere un artista, Luigi, come ha confessato Scanu in un’intervista rilasciata ai microfoni de La volta buona di Caterina Balivo, “è anche molto stonato”. Ad unirli, dunque, non è stata la passione comune per la musica, ma un amore vero che è diventato sempre più grande, anno dopo anno.

Luigi Calcara e Valerio Scanu: cosa nasconde la data del matrimonio

Quello tra Luigi Calcara e Valerio Scanu è un amore che dura da diversi anni e che il papà del cantante ha vissuto pochissimo essendo venuto a mancare poco dopo aver conosciuto Luigi. Per Valerio, la perdita del padre è, ancora oggi, un forte dolore. Tuttavia, legatissima alla propria famiglia, Valerio ha deciso di avere al proprio fianco il padre anche nel giorno del matrimonio sposandosi il 7 settembre, giorno del compleanno del papà.

“Il 7 settembre era la data di nascita di mio padre ed è una data che, da quando mio padre non c’è, mi ha sempre fatto arrabbiare perché non posso chiamarlo e non posso festeggiare con lui e, quindi, abbiamo deciso di trasformare questo giorno nella coronazione di un amore“, ha raccontato Scanu a Caterina Balivo. Oggi, insieme ai loro cagnolini, Luigi e Valerio formano una splendida famiglia.

