Luigi Calcara è il marito di Valerio Scanu, cantante e concorrente in gara a Ora o mai più 2025. Della dolce metà dell’artista sardo non si hanno moltissime informazioni, perché è un ragazzo molto attento alla privacy e non amante delle luci dei riflettori. Lavorativamente parlando si occupa di tutt’altro rispetto a Valerio, ma ama la musica e, soprattutto, ama seguirlo e sostenerlo in ogni sua avventura professionale. Proprio nella recente esperienza di Valerio Scanu a Ora o mai più 2025, Luigi sta dimostrando grande vicinanza al marito.

Vincitore Ora o mai più 2025: pronostici/ Pierdavide Carone favorito, ma attenzione a Bucci e Valerio Scanu

Eppure le difficoltà nel loro rapporto non sono mancate – e non mancano – perché come confidato dallo stesso marito di Valerio Scanu “stare accanto ad una persona famosa è complicato”. Durante il talent show di Marco Liorni, Calcara ha infatti inviato un messaggio al suo amore, punzecchiandolo bonariamente.

Valerio Scanu, vincitore Ora o mai più 2025?/ Stoccata prima della finale: "Saper cantare è quasi una colpa"

Luigi Calcara, Il marito di Valerio Scanu rivela il ‘segreto’ del loro amore: tanta pazienza e…

“Stare accanto a Valerio Scanu è ancora più difficile. Il segreto per sopportarlo è… fare un respiro!“, ha detto con ironia Luigi. Prima di diventare marito e marito, Valerio e Luigi hanno vissuto una splendida storia di tre anni. Poi il sogno di realizzare insieme il grande passo e promettersi amore eterno. “Valerio è ciò che mostra”, ha assicurato Luigi Calcara. Parole al miele, ovviamente, per colui che gli ha rubato il cuore e per colui che dimostra di esserci sempre e comunque nella sua quotidianità, nonostante i molteplici impegni.

Valerio Scanu replica a Pupo: “Sta ancora rosicando perchè non ha vinto Sanremo”/ “Ha parlato di suicidio…”

“E’ una persona molto spontanea e diretta. Se deve dirti che hai la ricrescita nei capelli, te lo dice immediatamente. È vero che, all’inizio, può sembrare un po’ altezzoso, un po’ arrogante, però in realtà è buono”, ha confidato il compagno. Per Luigi Calcara, manco a dirlo, è già il vincitore di questa edizione di Ora o mai più, ma è chiaro che sia leggermente di parte.