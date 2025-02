Luigi Calcara, chi è il marito di Valerio Scanu: “Non mi dà consigli su Ora o Mai Più”

È tra i protagonisti di Ora o Mai Più il programma del sabato sera di Rai1 e Valerio Scanu sarà tra gli ospiti del programma di Caterina Balivo a La volta buona e parlerà non solo della sua esperienza nello show di Rai1 ma anche della sua carriera, dei suoi nuovi progetti e della sua vita privata dal 2024 infatti è sposato con Luigi Calcara, chi è il marito di Valerio Scanu? Sul giovane si sa molto poco solo che ha 32 anni ed è di origine siciliana ed è un docente di Ingegneria Elettronica all’Università la Sapienza di Roma, del tutto estraneo al mondo dello spettacolo

Valerio Scanu del marito Luigi Calcara ha parlato in una recente intervista a Leggo ha rivelato: “Luigi non mi dà consigli, lui mi supporta semplicemente standomi accanto, non mi ha mai detto “secondo me dovresti fare così o così”, anche perché siamo abbastanza in sintonia sulle cose quindi non c’è bisogno di dire molto.” In passata intervista, invece, ha confessato che non escludono l’idea di avere un figlio in futuro anche se è ancora presto: “Non lo escludiamo, ma è ancora presto. Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro.” I due si conoscono dal 2020 ma si sono sposati nel 2024 lo stesso giorno in cui il papà del cantante, scomparso tre anni prima per le complicanze del Covid 19, avrebbe compiuto 67 anni.

Valerio Scanu confessione drammatica: “A causa del tumore ho rischiato di rimanere muto”

Durante l’intervista a Leggo, ha parlato anche della sua malattia Valerio Scanu, un tumore che lo ha colpito alcuni anni fa: “È stato tutto molto complicato perché io venivo da un periodo in cui la mia voce si era proprio abbassata, ero diventato quasi muto, quindi, quando ho scoperto di avere quel problema, per me è stato quasi un sollievo perché erano due mesi che indagavo e non capivo a cosa fosse dovuto questo abbassamento di voce.” Su quella esperienza ha confessato che l’ha affrontata con calma e tranquillità cercando di non far preoccupare la sua famiglia, non lo definisce un brutto periodo perché, curandosi, è riuscito non solo a sconfiggere il tumore ma anche a riappropriarsi della sua voce.