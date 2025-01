Valerio Scanu, dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha trovato l’amore in Luigi Calcara. È stato proprio il cantante a chiedere all’uomo della sua vita di sposarlo: un atto romantico che ha sancito non solamente un cambiamento di vita per l’artista che ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, ma allo stesso tempo anche il coming out pubblico per il cantante. I due si sono sposati in Campidoglio: lì hanno svolto il rito civile che li ha uniti per sempre. Ma come è cominciato l’amore tra Valerio Scanu e il marito Luigi Calcara? I due si sono innamorati qualche anno fa dopo essersi sentiti su Instagram.

Era stato proprio il marito di Valerio Scanu a mandargli un messaggio su Instagram: questo ha risposto e da quel momento hanno iniziato una conoscenza telefonica che ha portato poco più avanti al primo incontro. I due si sono compresi e trovati: ben presto è infatti esploso l’amore che ha portato ad un’immensa felicità per entrambi. Il loro amore, infatti, sembra più forte di tutto, anche delle critiche: proprio questo rapporto profondo ha convinto Valerio Scanu a fare coming out, annunciando sui social di essere omosessuale.

Luigi Calcara, chi è il marito di Valerio Scanu: “I figli…”

Chi è Luigi Calcara, il marito di Valerio Scanu? L’uomo fa l’ingegnere e insegna all’Università La Sapienza di Roma. È originario di un’isola ma non della Sardegna come il marito: è infatti siculo. L’amore tra i due ha portato al matrimonio e presto potrebbero esserci altre novità per la coppia, che non esclude di avere bambini. Al momento, però, i due si godono ancora il loro amore come coppia. Per i figli “è ancora presto. Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro”. In futuro, però, la famiglia potrebbe allargarsi con l’arrivo dei piccoli Scanu-Calcara.