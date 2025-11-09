A Verissimo il caso della strage di Cisterna di Latina: chi era Luigi Capasso, l'appuntato dei Carabinieri che uccise le figlie e ferì gravemente la moglie

Protagonista oggi – domenica 9 novembre 2025 – della trasmissione Verissimo, Antonietta Gargiulo è l’unica sopravvissuta alla furia omicida del marito Luigi Capasso con il quale stava per divorziare al termine di una difficile relazione fatta di continue violenze fisiche, minacce e insulti: una vera e propria strage – così fu descritta dai media – che risale al 2018 e che fu compiuta a Cisterna di Latina, con lo stesso Luigi Capasso che dopo aver tanto di uccidere la moglie e aver freddato le due figlie minorenni, si tolse la vita.

Prima di ricordare chi era Luigi Capasso vale la pena ricordare brevemente – e trovate tutto dettagliato in un altro articolo che abbiamo già pubblicato tra queste pagine – cosa successe in quel 2018 a Cisterna: il 28 febbraio l’uomo che in quel momento viveva in un dormitorio dell’Arma dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie, Antonietta Gargiulo, tese un’imboscata a quest’ultima nel garage della loro abitazione, esplodendo contro la donna tre colpi di pistola.

Dopo aver abbandonato la moglie esanime (ma ancora in vita) nel garage, Luigi Capasso si diresse al piano superiore e uccise sul colpo entrambe le figlie di appena 7 e 13 anni, prima di barricarsi per parecchie ore all’interno dell’abitazione: attorno alle 13:00 sembrò aver accettato le condizioni della resa dei mediatori – fingendo che le figlie fossero ancora vive -, ma poco dopo si tolse la vita con la stessa pistola d’ordinanza che aveva usato per la strage.

Chi era Luigi Capasso: l’appuntato Carabiniere autore della strage di Cisterna di Latina del 2018

Della vita di Luigi Capasso precedente alla strage sappiamo ben poco fuorché il fatto che all’epoca dei fatti aveva 43 anni ed era nato nel quartiere napoletano di Secondigliano: da un paio di anni – sempre nel 2018 – l’uomo era in servizio come appuntato Carabiniere nella caserma di Velletri dove svolgeva soprattutto mansioni di ufficio o a contatto con il pubblico; mentre qualche mese prima della strage era stato sospeso – e successivamente reintegrato – dall’Arma per una truffa assicurativa di cui si era reso protagonista.

A guardarla sui social la relazione tra Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo sembrava una normalissima relazione come moltissime altre ce ne sono, ma in realtà chiunque conoscesse la coppia (specialmente la donna) sapeva che era tutt’altro che idilliaca: da tempo, infatti, Luigi Capasso aveva mantenuto degli atteggiamenti violenti, possessivi e gelosi nei confronti della moglie, arrivando – come accennavamo prima – a farsi cacciare di casa dopo una violenta aggressione; mentre anche le figlie nutrivano una evidente paura nei confronti del padre, tanto da aver interrotto ogni tipo di rapporto con lui.