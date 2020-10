Luigi Celentano/ Gigino Wifi è a Novara? Mamma “nel video ho riconosciuto mio figlio”

Potrebbe essere giunto ad una svolta decisiva il giallo di Luigi Celentano, meglio conosciuto come Gigino Wifi, il giovane scomparso all’età di 18 anni nel 2017 da Meta di Sorrento e del quale si sono perse le tracce. Una sparizione avvolta nel mistero e nella paura, quella del ragazzo che aveva confidato allo zio di temere di essere ucciso. Il caso sarà nuovamente al centro della nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto dopo l’importante avvistamento di uno spettatore di Novara che aveva collocato Luigi proprio in un bar della città. Ma si tratta proprio del ragazzo oggi 21enne? “Gigino Wifi è passato da me in negozio, sono sicuro al 100% che sia lui”, aveva spiegato il telespettatore alla redazione del programma di Rai3. L’uomo aveva poi chiesto i video delle telecamere di un bar posizionato nei pressi del suo negozio e dopo aver riconosciuto il giovane ha mandato il filmato al programma che ha provveduto, a sua volta, a mettere al corrente della possibile svolta la mamma di Luigi, la signora Fulvia. Nel video, trasmesso nel corso della passata settimana, si vede un ragazzo mentre beve un caffè in un bar. Mamma Fulvia non avrebbe alcun dubbio: si tratta proprio del figlio. I lineamenti, le movenze e l’abbigliamento del giovane immortalato – seppur più magro rispetto a Luigi Celentano al momento della sparizione – non avrebbero lasciato molti dubbi presso la donna.

LUIGI CELENTANO, IL GIALLO AL CENTRO DI CHI L’HA VISTO

L’ultimo messaggio di Luigi Celentano risale proprio a tre anni fa. Un cuore spezzato se sembrava confermare ancora una volta la paura già ribadita prima della sparizione quando asserì di essere stato oggetto di minacce. Adesso però si riaccendono le speranze e dopo la visione del filmato, Fulvia, mamma di Gigino Wifi, dallo studio di Chi l’ha visto ha commentato sicura: “La persona nel video ha la fisionomia di Luigi, sebbene appaia molto dimagrito. Il profilo del naso è identico. Beve il caffè tenendo la tazzina con la mano sinistra mentre con la destra scarta una caramella con un morso, come era sua abitudine. Sembra indossare un giubbotto di pelle e una felpa con cappuccio che erano i suoi indumenti preferiti”. Quindi aveva ribadito come per lei si trattasse proprio del figlio: “difficilmente mi sbaglio. Se non è lui è un sosia. La ciliegina sulla torta sarebbe ricevere una sua telefonata”, aveva aggiunto. Tuttavia aveva anche spiegato di non avere alcuna intenzione di andarlo a cercare perchè “sarebbe come cercare un ago in un pagliaio, non saprei dove cercare”. A questo punto l’inviata Veronica Briganti è andata a verificare a Novara, a caccia di possibili indizi sulla presenza del 21enne. Nel filmato il ragazzo immortalato aveva uno zaino e questo porterebbe a pensare che sia stato solo di passaggio da Novara, da qui l’appello a contattare la redazione del programma di Rai3 in caso di un nuovo avvistamento.

“Giggino Wi-Fi”: “Si muove anche come lui”. Ecco il video in cui la mamma ha riconosciuto Luigi, mandato da uno spettatore di #Novara. Lo vediamo insieme a lei in studio in diretta a #chilhavisto pic.twitter.com/YfFdo0GyCL — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) October 7, 2020





