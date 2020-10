Luigi Celentano ritrovato dopo 3 anni?/ Gigino Wifi, la mamma “è vivo e sta bene”

Sono trascorsi tre lunghi anni dalla misteriosa scomparsa di Luigi Celentano, meglio conosciuto come “Gigino Wifi”, il quale fece perdere le sue tracce da Meta di Sorrento il 12 febbraio 2017. Adesso però il caso potrebbe avere un lieto fine. Ad annunciato è la mamma del giovane in un video che sarà proposto questa sera nel corso della puntata di Chi l’ha visto in programma su Rai3. “È lui, lo avete trovato!”, avrebbe esclamato la donna nella sua testimonianza alla trasmissione di Rai3. La sparizione del figlio avvenuta nel cuore della notte aveva destato molta preoccupazione in quanto il ragazzo, prima di far perdere i contatti, aveva rivelato di essere seguito e di avere paura. “Per me quel ragazzo è Luigi”, ha asserito ora la mamma Fulvia Ruggiero nel video della trasmissione. La donna ammette di aver trascorso un’intera giornata a visionare i video che ritrarrebbero il figlio: “Io a questo punto non so cosa dire, solo che per me Luigi è vivo, per me questo video ritrae Luigi che pur essendo dimagrito sta bene, in salute”. All’epoca della sparizione Gigino Wifi aveva 18 anni. Dopo i numerosi appelli dei genitori in tv, sarebbero giunti i primi frutti che avrebbero portato a ritrovare il ragazzo grazie ad una segnalazione di un telespettatore di Chi l’ha visto.

LUIGI CELENTANO RITROVATO DOPO 3 ANNI? LA MADRE SOLLEVATA

La storia di Luigi Celentano potrebbe presto concludersi con un sospiro di sollievo. Un testimone aveva raccontato di averlo visto a Milano e da lì sono iniziate le ricerche dei giornalisti di Chi l’ha visto che hanno poi provveduto a mandare la foto per il riconoscimento da parte della famiglia. In attesa degli ulteriori dettagli che arriveranno nel corso della puntata di oggi della trasmissione di Rai3, la mamma di Gigino Wifi ha parlato anche ai microfoni di PositanoNews.it che ha confermato: “E’ lui”, dicendosi però “preoccupata perchè dimagrito”. Fulvia Ruggiero ha dichiarato: “In un video di Chi l’ha Visto inizialmente non lo avevo riconosciuto, poi vedendo i suoi atteggiamenti, la movenza, il fatto che usa le due mani e altri particolari lo ho riconosciuto. Dopo quattro anni i lineamenti sono cambiati , mi preoccupa solo che è dimagrito”. E alla domanda se per caso abbia intenzione di recarsi a breve a Milano dove si troverebbe attualmente il figlio, la donna ha replicato: “E come faccio? Sembra che è in continuo movimento, è come cercare un ago in un pagliaio. Mi rasserena sapere che è vivo e sta bene”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA