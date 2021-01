LUIGI CERCA MARIA DOPO 50 ANNI/ Lei stronca tutto: “Sono sposata” (C’è posta per te)

È contentissimo Luigi quando, dopo ben 5 signore di nome Maria, trova la donna che stava cercando, la sua fidanzata di 50 anni prima. Lei lo riconosce al primo sguardo, d’altronde, sono stati ben 4 anni insieme, nonostante ne siano passati tantissimi dal loro ultimo incontro. Lei fa subito il suo nome però chiarisce: “Sono sposata, ho tre figli, 8 nipoti… sono impegnata!” Lui rimane chiaramente deluso ma non dà a vederlo: “Volevo solo vederti, sapere come stai, non ho nessuna pretesa…” Così si riabbracciano, si salutano e si raccontano qualcosa della loro vita. Intanto Maria De Filippi saluta tutte le altre cinque omonime arrivate prima di quella rivelatasi la giusta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Luigi cerca la sua ex fidanzata Maria dopo 50 anni

Si ride con la terza storia della prima puntata di C’è posta per te 2021. In studio Maria De Filippi chiama Luigi, un signore che cerca una sua ex fidanzata, Maria. La difficoltà di questa ricerca sta nel fatto che da allora sono passati molti anni: ben 50! Siamo nel 1964, in Puglia e lui conosce questa ragazza bellissima. I due si innamorano, si fidanzano, conoscono i rispettivi genitori e stanno insieme per qualche anno fino a quando lui riceve la cartolina e parte per il militare. Qui però gli giungono voci spiacevoli di lei che va a ballare e viene vista spesso con un altro. Lui torna per parlarle: i due hanno un’accesa discussione e, alla fine, lui decide di lasciarla. Da allora sono appunto passati 50 anni.

Chi è la Maria che è stata fidanzata con Luigi 50 anni fa?

Maria De Filippi svela che le ricerche della redazione di C’è posta per te hanno portato a trovare non una, non due ma ben sei Maria che corrispondono alla descrizione da lui data. Arriva allora la prima, ma Luigi dichiara subito che non è lei. Arriva la seconda che però viene subito scartata perché dichiara di aver avuto un solo fidanzato e un solo marito: “Non sono io quindi!” chiude. Arriva la terza Maria ma anche lei nega di conoscere Luigi e, anzi, di aver avuto un fidanzato con questo nome. Stessa cosa per la quarta Maria e la quinta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA