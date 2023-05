Luigi Contu, chi è il direttore dell’ANSA/ Autore de “I libri si sentono soli”

Luigi Contu, chi è: il direttore dell’ANSA

Luigi Contu, diretto dell’Ansa, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 19 maggio, di Oggi è un altro giorno. Nato a Roma nel 1962, Luigi è figlio del giornalista parlamentare Ignazio Contu, scomparso nel 2011. Cominciata la carriera giornalistica negli anni Ottanta presso il giornale economico Ore 12, è entrato nel 1985 alla redazione economica dell’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) e nel 1997 ha assunto l’incarico di responsabile della redazione parlamentare.

Nel 2004 viene chiamato a capo della redazione interni del quotidiano La Repubblica, che condurrà fino al 2009 quando viene nominato direttore dell’ANSA. Nel 2022 ha scritto il libro “I libri si sentono soli“, ripercorre uno spaccato della storia del novecento, che intreccia le vicende italiane con quelle della sua famiglia.

Luigi Contu: il rapporto con il padre Ignazio

Il libro di Luigi Contu, “I libri si sentono soli”, è nato dal ritrovamento di una lettera scrittagli dal padre Ignazio poco prima di morire: “I libri vivono una vita propria che si incrocia con la nostra. Se li lasci abbandonati sugli scaffali per troppo tempo si intristiscono. Non basta comprarli e leggerli. Vanno vissuti, curati, consumati, soprattutto quelli che ti sono piaciuti di più o che ti hanno colpito, emozionato, magari turbato. Devi continuare a viverli anche dopo che hai finito di leggerli. I libri si sentono soli Luigi, come noi”. Alla morte del padre, infatti, Luigi e il fratello si sono ritrovati responsabili della preziosa biblioteca di famiglia: migliaia di volumi raccolti in primis dal nonno Rafaele, sardo di Tortolì, appassionato di scienza e poesia, intellettuale amico di Ungaretti e Valery.

