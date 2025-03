La splendida Fatima Trotta è un volto iconico di Made in Sud, programma al quale prende parte ormai da anni e che negli ultimi tempi è arrivata anche a condurre, diventando un simbolo della trasmissione comica che racconta proprio la comicità del Sud. Lei lo sa bene, essendo di Napoli. Oltre ad essere un’attrice e conduttrice molto stimata e apprezzata, Fatima è anche una moglie felice al fianco del suo caro marito, Luigi De Falco. I due stanno insieme da diverso tempo e si sono sposati nel 2016: un incontro, il loro, che non ha portato immediatamente all’amore ma ad un’amicizia che con il tempo ha lasciato spazio ad un sentimento più profondo ma soprattutto duraturo. La coppia, infatti, si è legata e pian piano sono arrivati dei passi importanti, su tutti il matrimonio, arrivato nel 2016.

Il marito di Fatima Trotta, come abbiamo detto, è Luigi De Falco. Il comico è un membro del duo I Gemelli De Falco, che ha formato come ben si evince insieme al fratello gemello, Vincenzo. Fatima e il marito si sono conosciuti proprio grazie ai loro rispettivi lavori: l’incontro è avvenuto a Made in Sud. Se inizialmente tra loro era nata solamente un’amicizia, con il tempo è sopraggiunto l’amore: la coppia si è sposata nel 2016 e da quel momento non si è più lasciata. Il marito di Fatima Trotta è, come lei, originario della Campania.

Luigi De Falco, chi è il marito di Fatima Trotta? I due sognano un figlio

Come raccontato da Fatima Trotta, l’amore con Luigi De Falco è scoppiato un po’ per caso. I due erano solamente amici quando un giorno si sono ritrovati entrambi single e hanno fatto dei discorsi importanti che li hanno portati ad avvicinarsi. Fatima ha spiegato che lo aveva sempre visto come un uomo perbene, un ottimo padre di famiglia, dolce e sempre presente. Così, con il tempo, è scoppiato un amore importante, saldo e duraturo. I due, dopo il matrimonio, sognano un figlio: ci stanno pensando concretamente, come ha rivelato proprio la Trotta.