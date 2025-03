Luigi De Falco, chi è il marito di Fatima Trotta: galeotto fu Made in Sud

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio su Rai 1 e, tra le ospiti della nuova puntata, ci sarà in studio anche Fatima Trotta. L’attrice e conduttrice di origini napoletane, che si è spesso divisa in carriera tra televisione, cinema e teatro, da ormai 9 anni è felicemente sposata con il marito Luigi De Falco. Galeotto per il loro incontro ed innamoramento è stato il celebre programma tv Made in Sud, quando lei era conduttrice e lui comico e membro del duo I Gemelli De Falco, al fianco del fratello gemello Vincenzo.

Chi è Fatima Trotta: cinema, teatro e il successo in tv con "Made in Sud"/ "Cominciò tutto da un provino..."

Lui è infatti un comico televisivo; originario della Campania esattamente come la moglie, classe 1982, si sono conosciuti proprio in occasione del programma e da quel momento non si sono mai più staccati. La coppia ha infatti trasformato questa conoscenza in una vera e propria storia d’amore, coronata nel 2016 con la celebrazione del matrimonio.

Fatima Trotta, chi è l'attrice napoletana di Made in Sud/ "Odiavo la comicità, poi..."

Fatima Trotta e Luigi De Falco, il desiderio di un figlio: “Ci stiamo pensando“

In un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso gennaio, Fatima Trotta ha raccontato un retroscena sulla prima conoscenza con il marito Luigi De Falco: “L’ho sempre visto come un mio carissimo amico, poi una volta dietro le quinte è successa una cosa strana. Io mi ero appena lasciata da una storia, lui anche. L’ho guardato e ho detto: ‘Sei proprio una persona perbene. Facciamo così: se un giorno dovessimo essere liberi, tipo tra cinque o dieci anni, stiamo insieme e facciamo un figlio’. Lo vedevo proprio come la persona perfetta come genitore, una persona sempre presente, dolce, accogliente nei miei confronti. Una persona bella“.

Luigi De Falco, chi è il marito di Fatima Trotta/ Innamorati e felici dopo la scintilla a Made in Sud

Ora, dopo il matrimonio, entrambi sognano di diventare genitori e il desiderio di maternità per la conduttrice non è poi così remoto: “È un po’ di tempo che stiamo parlando di questo, perché lui come papà sarebbe fantastico, meraviglioso: io questo regalo voglio farlo a lui ma anche a me stessa. Qualche anno fa non ero forse pronta, ma non voglio avere rimpianti un giorno. Quindi sì, adesso ci stiamo pensando“.