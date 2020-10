Luigi De Siervo choc sulla Serie A / “Calcio fallisce se non termina il campionato”

Luigi De Siervo lancia l’allarme per il futuro del calcio e della Serie A. L’amministratore delegato della Lega Serie A non ha usato giri di parole nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, evidenziando le possibili gravi conseguenze in caso di stop al campionato. “Il nostro obiettivo è portare a termine questa stagione”, ha detto apertamente Luigi De Siervo. Nell’intervista so parla inevitabilmente del caso Juventus Napoli, una partita che evidentemente non poteva proprio essere rimandata: “Come Lega non potevamo rimandare la partita di Torino. Il protocollo funziona, c’è rispetto delle regole da parte di tutti, ma a Napoli si è verificato un cortocircuito, questo emerge dagli atti”. Si entra in un campo minato, con De Siervo che non attribuisce responsabilità a chi opera dalle parti Via Rosellini: “La Lega serie A non c’entra nulla. Il nostro obbligo è restare soggetti terzi. I documenti non consentivano di rimandare la partita tra Juventus e Napoli”.

De Siervo: “Serie A deve andare avanti, altrimenti si chiude”

Parole forti e chiare da parte dell’amministratore delegato della Lega Serie A che indica la via per salvare il campionato e più in generale il mondo del pallone: “Dobbiamo andare avanti rispettando il protocollo: se non termina il campionato purtroppo il calcio fallisce”. Un’ipotesi che tutti gli sportivi, i tifosi e soprattutto le società sperano non si verifichino. D’altra parte il calcio rappresenta una evidente forza economica per il paese, ma anche una grande passione per milioni di persone.



