Luigi Di Biagio, scherzo Le Iene/ Video, figlia Beatrice drogata e stuprata?

Luigi Di Biagio è vittima dello scherzo a Le Iene. Il calciatore scopre che la figlia Beatrice di soli 17 anni si è invaghita di un uomo molto più grande di lei. Di chi si tratta? A presentarlo a casa è proprio Beatrice che però non specifica l’età dell’uomo. Gigi di Biagio è stranito dalla cosa e, non appena la figlia è uscita di casa, si confronta con la moglie e le figlie. Poco dopo scopre che Tommaso non solo è grande, ma è anche sposato e ha dei figli. Beatrice è consapevole della cosa: “ho conosciuto anche la moglie”, ma il calciatore non crede alle sue orecchie. Ecco arrivare Tommaso nella tana del lupo; l’uomo regala dei fiori alla moglie di Gigi Di Biagio, ma durante la cena il calciatore parte all’attacco. “Vorremmo capire un pò di cose: ma scusa tu sei ancora con tua moglie?” domanda il calciatore, ma Tommaso replica “si. Anche se Beatrice l’ho presentata ai miei figli”. Anche la figlia è tranquilla, ma durante la cena Di Biagio scopre che Tommaso oltre a fare il professore fa un secondo lavoro: toto scommesse. Improvvisamente l’uomo riceve una telefonata dalla moglie e lascia la cena, ma Beatrice non sembra delusa dal suo comportamento anzi confessa al padre di pensare anche alla possibilità di mettere su famiglia con lui.

Luigi Di Biagio scherzo a Le Iene

Beatrice, la figlia di Luigi di Biagio è davvero innamorata di Tommaso. Il calciatore non se ne fa una ragione al punto che durante la notte si confronta con la moglie. La situazione degenera il giorno dopo quando Di Biagio prova a chiamare la figlia Beatrice, ma il suo cellulare non è raggiungibile. Come mai? “Sono in mezzo ad un casino, venite prima che potete, ma non dite nulla a papà” – confessa Bea alla sorella. La famiglia al completo si fionda in un’automobile per raggiungerla. Una volta arrivato a destinazione, l’ex campione della Roma scopre che Tommaso ha perso una partita a poker e non avendo i soldi per pagare ha proposto uno scambio dando come forma di pagamento la figlia Beatrice. “E’ colpa mia, non è colpa di Tommaso, l’ho fatto io” – precisa la ragazza, ma Di Biagio è pronto ad esplodere. Sul finale però la verità: è solo uno scherzo delle iene! Clicca qui per vedere lo scherzo compleanno a Gigi Di Biagio!



