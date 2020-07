Luigi Di Maio e Virginia Saba/ Weekend a Palinuro tra baci, abbracci e…

Weekend di sole, mare, baci, abbracci e chiacchiere con i passanti e i simpatizzanti per Luigi Di Maio che si è concesso qualche giorno di relax a Palinuro, nella sua Campania, insieme alla fidanzata Virginia Saba. Dopo aver trascorso un weekend in Sardegna, terra d’origine della sua Virginia, il Ministro degli Esteri ha deciso di concedersi un bagno nel mare di Palinuro dove già lo scorso anno fu pizzicato in compagnia della compagna e dove trascorre da sempre le vacanze. La coppia è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Oggi che pubblica le foto delle giornate al mare del Ministro e di Virginia Saba. Tra un bagno e un bacio nello splendido mare di Palinuro, Di Maio si concede anche qualche chiacchiera sulla battigia con i passanti senza indossare la mascherina. Tra i due, tuttavia, chi colpisce l’obiettivo del fotografo è Virginia Saba.

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA A PALINURO: FISICO AL TOP PER LA FIDANZATA DEL MINISTRO

In bikini, Virginia Saba sfoggia sulla spiaggia di Palinuro un fisico in perfetta forma mentre si lascia andare a tenere effusioni con il fidanzato Luigi Di Maio di cui è sempre più innamorata. La coppia, negli scatti del settimanale Oggi, appare unita e sempre più affiatata al punto che, nonostante i numerosi impegni politici, Di Maio riesce a ritagliarsi del tempo da dedicare alla sua dolce metà. Un amore, dunque, che procede a gonfie vele e che rende sereno nella vita privata il Ministro degli esteri a cui Virginia Saba ha dedicato un dolce messaggio in occasione del compleanno. Nella sua Palinuro, dunque, Di Maio si rilassa e si gode l’amore della sua Virginia.



