Luigi Di Maio in vacanza con Virginia Saba/ Lontani dalle crisi: “Fai bene al cuore”

Se tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è crisi, col secondo che è intanto tornato dal suo vecchio amante ma lancia comunque messaggi di riconciliazione al suo partner di Governo, chi viaggia d’amore e d’accordo è invece proprio il vicepremier pentastellato e la sua Virginia Saba. Dopo che la bionda giornalista è stata presentata dal leader del Movimento 5 Stelle e dopo le prime uscite in pubblico, i due oramai sono acclaratamente una delle coppie dell’estate italiana e nei “caldi” giorni in cui l’esecutivo si avvia (forse…) alla sua conclusione e la crisi viene annunciata e smentita a seconda delle ore, tutti i riflettori sono puntati su di loro. Dopo che ieri Di Maio ha fatto una diretta Facebook dalla spiaggia di Palinuro, località vacanziera in provincia di Salerno che conosce bene, a testimoniare come i due filino d’amore e d’accordo è stavolta la sua compagna.

VIRGINIA A LUIGI, “PERSONE CHE FANNO BENE AL CUORE”

Con una tenera foto ‘notturna’ postata sul proprio profilo Instagram, infatti Virginia Saba si è immortalata assieme a Luigi Di Maio al chiaro di luna: “Notti di luna piena” scrive infatti la fidanzata del vicepremier, con sullo sfondo la luna e il mare dei luoghi del Cilento. “Ma quanto è meraviglioso il Cilento. Posti mitici, ottimo cibo e”, conclude la bionda giornalista rifendendosi al suo Luigi, “persone che fanno bene al cuore”. Insomma, in attesa di tornare a Roma e capire dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, se la Lega presenterà ancora o meno la sua mozione di sfiducia, una full immersion per la coppia in quei luoghi della Campania che ben conoscono sin dalla vigilia di Ferragosto, con una puntatina pure presso la spiaggia della Marinella dove hanno pure fatto assieme, oltre al solito ‘bagno’ di selfie, pure un giro in pedalò.

