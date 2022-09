Luigi Di Maio “Virginia Saba? Stiamo ancora insieme”/ “Crisi? Non ci siamo lasciati”

Luigi Di Maio smentisce le voci di una crisi con la fidanzata Virginia Saba. “La notizia non è vera”, ha voluto precisare il ministro degli Esteri uscente ai microfoni di Repubblica. L’indiscrezione su rischio rottura tra il leader di Impegno Civico e compagna erano emerse già quest’estate. Infatti, mentre l’ex esponente M5s era impegnato in giro per l’Italia per la campagna elettorale, si vociferava che la relazione con la giornalista sarda fosse al capolinea. Ora arriva la smentita di Luigi Di Maio: “Io e Virginia continuano a convivere e a stare insieme felicemente”.

I post sui social di Virginia Saba possono suscitare qualche dubbio, visto che ha pubblicato foto al mare e con le amiche, sempre senza Luigi Di Maio. Ma evidentemente i troppi impegni legati alla campagna elettorale li hanno tenuti lontani, ciò ha alimentato tutte le voci di una possibile rottura tra i due. Peraltro, ora non è un momento semplice per il capo di Impegno Civico, responsabile della scissione del M5s, visto che c’è pure la batosta elettorale. Di sicuro ora sarà meno impegnato, visto che è stato escluso in maniera ufficiale dal Parlamento dopo il flop alle Elezioni Politiche 2022, dove ha ottenuto il 0,6%.

Quando Virginia Saba disse di voler diventare mamma…

Le voci hanno trovato appiglio in quel “silenzio” social. Ad esempio, Francesca Verdini ha dedicato un super romantico post a Matteo Salvini in vista delle Elezioni Politiche 2022, cosa che ad esempio non si è vista altrove. Luigi Di Maio e Virginia Saba comunque stanno insieme da tre anni. Il colpo di fulmine, come lo aveva definito la stessa giornalista sarda tempo fa, è arrivato nel 2019 proprio durante un pranzo elettorale. La prima uscita pubblica dei due fu al teatro dell’Opera di Roma per ‘Orfeo e Euridice’ di Gluck. Poi c’è stato l’incontro con i genitori di lui.

Quando Luigi Di Maio era vicepremier del primo governo Conte, quello formato con la Lega, ci furono anche delle dichiarazioni rese a diversi settimana. “Parlando con Luigi io gli ho detto: ‘Vorrei diventare mamma’. Ma lo volevo da sempre. Lui mi ha risposto: ‘È bellissimo’. Ma sappiamo che non è il momento”, disse Virginia Saba. Ora le dichiarazioni di Luigi Di Maio che smentiscono la rottura.











