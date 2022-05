Luigi e Beatrice, bimbi morti dopo interventi al cuore/ Genitori “Vogliamo giustizia”

Le vicende di Luigi Messina e Beatrice Morici, bambini morti rispettivamente a 10 giorni e a 5 mesi d’età a seguito di interventi al cuore eseguiti dagli stessi medici, sono state raccontate a “Storie Italiane”, su Rai Uno, in occasione della puntata di venerdì 6 maggio 2022.

In collegamento audiovisivo con Eleonora Daniele sono intervenuti i genitori dei piccoli e a prendere la parola per prima è stata la mamma di Beatrice Morici, la signora Benedetta Bua: “Spero che quello di mia figlia non diventi un caso di malagiustizia. L’udienze di aprile è stata spostata… Per operarlo ci hanno messo pochi secondi, nonostante ci fosse una tac illeggibile, per avere giustizia devo invece aspettare anni. Questi procedimenti rischiano di andare in prescrizione e non è corretto non dare giustizia a queste piccole vittime. Oggi sono più arrabbiata che mai. Nell’ultima udienza dell’11 aprile ci siamo recati in tribunale, ma non siamo stati avvisati da nessuno del fatto che l’udienza sarebbe stata sospesa per lo spostamento di sezione di un giudice”.

BEATRICE MORICI E LUIGI MESSINA, LA MAMMA DI QUEST’ULTIMO: “UCCISO DUE VOLTE”

Dopo i genitori di Beatrice Morici, sono intervenuti quelli di Luigi Messina a “Storie Italiane”, con particolare riferimento alla mamma del bambino, la signora Norina Pirrera: “A mio figlio è stata tolta la vita troppo presto ed è stato ucciso due volte. La prima volta per malasanità… Doveva essere un intervento di routine, nel quale per errore è stata chiusa un’arteria polmonare. Poi è stato ucciso per malagiustizia, perché i consulenti della Procura che dovevano fare luce sulla morte hanno fatto tutt’altro. Ci sono stati due risvolti: la richiesta di rinvio a giudizio dei medici negligenti e quella per i consulenti della Procura per falso. L’udienza preliminare sarà il 21 giugno. Solo ora sto vedendo uno spiraglio di luce: il nostro unico intento è quello di dare giustizia a nostro figlio e per questo combatteremo fino alla fine. Vogliamo soltanto la verità e che ad altri bambini non capiti quello che è successo a Luigino”.

L’avvocato Antonio Cozza, legale rappresentante delle famiglie di Luigi Messina e Beatrice Morici, ha concluso così: “Si tratta di responsabilità mediche, di condotte colpose, ma ciò che fa più pensare è che stiamo lottando da anni per i casi di Luigino e di Beatrice. Per il primo siamo vicini alla prescrizione perché abbiamo perso del tempo prezioso. Per mezzo delle condotte dei consulenti della Procura, Luigino non avrà probabilmente giustizia”.

