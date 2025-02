I genitori di Roberto Benigni si chiamano Luigi e Isolina Papini. Il padre è morto nel 2004 all’età di 85 anni ed è stato sepolto in provincia di Prato. Anche la madre di Benigni è morta nello stesso anno, a pochi mesi dalla scomparsa del marito. Lui stesso in un’intervista ha raccontato che sua mamma Isolina era analfabeta ma che aveva sempre in mano il Vangelo come il quadro di Raffaello, “La Madonna del Cardellino“.

Lui le faceva notare di non saper leggere, ma lei lo guardava con aria di sicurezza, quasi come se gli dicesse di saper leggere più di lei. Spesso, Roberto Benigni ha raccontato di come in sua madre vedeva quasi una figura religiosa, quella di Maria. Forse perchè per lui è stata il genitore per eccellenza, che ha colto la cosiddetta essenza dell’amore cattolico e del matrimonio. “Legame sacro e indissolubile“, ha detto l’attore. Lui stesso si è sposato con Nicoletta Braschi e tutt’oggi porta avanti un matrimonio felice e pieno di serenità.

Roberto Benigni racconta la sua infanzia: “Dormivamo tutti nella stessa stanza”

Il comico Roberto Benigni ha spesso confessato che da piccolo era molto povero, ma ha spiegato che questa povertà è stata anche la sua salvezza. “Abitavamo in una casa che aveva due stanze. Il camino era piccolo, sembrava disegnato“, aveva raccontato, “Dormivamo tutti nella stessa stanza, i miei genitori in un letto, io e le mie tre sorelle in un altro. Io, che ero il più piccolo, di notte sgattaiolavo via dal letto e andavo da mia mamma“. Poi confessa che non doveva chiamarsi Roberto ma Remigio, proprio come il suo nonno. Eppure su consiglio di una signora incontrata verso l’ufficio anagrafe, è stato chiamato Roberto Benigni.