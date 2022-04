Luigi e le frecciatine di Alex ad Amici 21: “Cerco di non reagire”/ “Diabete incide…”

Luigi Strangis e le frecciatine di Alex ad Amici 21

Con la finale del serale di Amici 21 sempre più vicino, tra gli allievi, la tensione sale e gli scontri aumentano. Tutti sognano di poter arrivare in fondo ad un’avventura che sarà indimenticabile e, alcuni rapporti, si sono inevitabilmente raffreddati. E’ il caso dell’amicizia tra due dei cantanti più amati di Amici 21 ovvero Alex della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e Luigi Strangis della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel corso del daytime trasmesso da canale 5 il 15 aprile, Luigi ha avuto una lunga conversazione con Maria De Filippi che ha indagato su come sta affrontando quelle che potrebbero essere le ultime settimane nella scuola.

Aisha Maryam si svela dopo Amici 21/ "Ho cominciato ad aprirmi..."

Luigi ha così spiegato di controllare molto le emozioni durante le puntate, ma anche nella vita di tutti i giorni per salvaguardare la propria salute. Luigi, inoltre, pensando ai compagni con cui sta condividendo l’avventura, ha spiegato di sentirsi molto legato a LDA ovvero a Luca D’Alessio. Poi ha svelato un retroscena su Alex.

Amici 21 Serale 2022, 5a puntata/ Eliminato e diretta: Nunzio e Carola a rischio

Luigi Strangis, Amici 21: “Ecco perchè non rispondo ad Alex”

Parlando di Alex con cui, spesso, è protagonista delle sfide che animano le puntate del serale di Amici 21, Luigi ha spiegato che, ultimamente, il rapporto si è raffreddato. “Io e Alex siamo distaccati, c’è un distacco tra noi. Ma vado avanti. Lui rimarca spesso certe cose e mi manda delle frecciatine”, ha detto Luigi che, poi, di fronte alla domanda di Maria De Filippi che ha provato a capire il motivo del suo silenzio di fronte a tali frecciatine, ha svelato il vero motivo.

“Cerco di non reagire, relax. Mi rilasso. Farmi prendere dalle emozioni e dall’adrenalina incide sulla mia glicemia. E per questo motivo devo rilassarmi spesso. L’adrenalina, anche solo se sto seduto e sono in tensione, non fa fare effetto all’insulina”, ha concluso Luigi.

Luigi piange ad Amici 21, choc: "Il diabete? Controllo emozioni"/ "Non posso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA