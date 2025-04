Luigi e Maria sono la mamma e papà di Fiorella Mannoia, cantante ed attrice che ha iniziato la sua carriera artistica nel lontano 1968 diventando una vera e propria musa per tantissimi cantautori. La Mannoia è sempre stata molto legata ai suoi genitori e alla sua famiglia composta anche dai fratelli Patrizia e Maurizio. Proprio con il papà da bambina ha iniziato ad andare a cavallo per poi lanciarsi in una carriera nel mondo della recitazione facendo la controfigura in diversi film interpretati dalla grandissima Monica Vitti. Il papà Luigi, infatti, lavorava come stunt-man, ossia controfigura, ed è stato proprio grazie a lui che Fiorella ha iniziato a seguire le orme del padre per poi indirizzarsi verso la carriera musicale.

Mamma Maria, invece, era una donna presente e molto attenta ai figli, anche se Fiorella da ragazzina è sempre stata molto ribelle e disobbediente. “Le ciabatte di mia madre me le ricordo bene” – ha raccontato la cantante negli studi di Verissimo confessando che fin da ragazzina voleva avere sempre l’ultima parola.

Fiorella Mannoia su mamma e papà: “non si è mai pronti al distacco”

L’infanzia di Fiorella Mannoia è stata felice proprio grazie ai genitori Luigi e Maria: la mamma e il papà, infatti, ci sono sempre stati per lei e i suoi fratelli permettendole di vivere un’adolescenza tranquilla vissuta anche per le strade. “Ho avuto la fortuna di appartenere alla generazione che stava per strada” – ha detto la Mannoia che ricordano gli anni della sua adolescenza ha precisato: “a volte le prendevamo e a volte le davamo”. La strada ha però segnato la crescita di Fiorella, una vera e propria scuola che oggi non c’è quasi più e che ha sicuramente contributo alla sua crescita personale e successivamente artistica.

Purtroppo la Mannoia ha perso mamma Maria nel 2016; un dolore enorme che la cantante ha raccontato proprio dalle pagine di Verissimo: “non si è mai pronti a quel distacco. Certo, torni sul palco, riparte la musica, ma resta il vuoto”. La morte della mamma ha profondamente segnato la cantante che ha difficoltà a cantare alcune canzoni tra cui “Combattente: “non riesco ancora a farla dal vivo, mi ricorda le domeniche che trascorrevamo insieme”.