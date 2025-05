Luigi Esposito è diventato famosissimo grazie alle divertenti gag messe in atto assieme al collega fraterno Rosario, con cui ha fondato il duo Gigi e Ross. Il classe 1978 napoletano, inizia il suo percorso assieme alla sua spalla artistica alle Iene, passando per Zelig Off e Mai dire Martedì assieme alla Gialappa’s Band. Tra i maggiori successi televisivi ottenuti con Gigi e Ross è in Made in Sud, dove conduce e presenta gli ospiti con Ross. Tra le sue performance comiche più apprezzate, e al tempo stesso indiscusse, c’è quella che riguarda l’imitazione di Stefano De Martino, il conduttore di Affari tuoi.

Cristina Plevani, chi è: "Fidanzato? Ho avuto amori non ricambiati"/ "Segnata dalla morte dei genitori"

Si vocifera infatti che la sua “reinterpretazione” del collega napoletano non sia andata a genio al presentatore, che in una intervista al Corriere della Sera avrebbe precisato: “E’ una parodia che mi fa ridere tanto ma mi regala una spocchia ed una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede”, le parole di Stefano.

Chiara Tramontano, chi è il fidanzato Francesco Ranucci/ "Giulia resterà sempre un'amica per me"

Luigi Esposito e il colpo di fulmine per sua moglie Naike Orilio incontrata nel backstage

Per quanto riguarda, invece, la vita privata e sentimentale di Luigi Esposito, sappiamo che l’amore è arrivato grazie al lavoro. Mentre era impegnato, tempo fa, con le registrazioni di Made in Sud, il comico partenopeo ha conosciuto la coreografa Naike Orilio. Tra i due pare sia scattato un colpo di fulmine potentissimo e infatti, non molto tempo dopo si sono sposati.

Oggi Luigi Esposito e sua moglie Naike sono felici e sereni, soddisfatti di aver costruito una famiglia e di aver messo alla luce i figli Gabriel e Nicole. Una storia d’amore che procede a gonfie vele, malgrado le tante differenze caratteriali che in fondo sono un valore aggiunto. “Lei ama viaggiare, è dinamica. Io, invece, sarà che sto invecchiando, sono diventato pigro”, ha detto Luigi Esposito.

Rosario Morra di Gigi e Ross, chi è?/ Dal successo alla malattia del figlio "Sono ricco se si alza e cammina"