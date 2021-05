Luigi Favoloso “Accuse violenza a Nina Moric? Innocente”/Sentenza e bacio alla Morali

Incubo finito per Luigi Mario Favoloso che proprio poco fa su Instagram si è detto finalmente libero dalle accuse di Nina Moric, le accuse di violenza e di percosse non solo a lei ma anche ai danni del figlio Carlos Corona. Favoloso ha gioito sui social con un video che lo ritrae mentre esce dal Tribunale con la sentenza nelle mani pronto a festeggiare per il suo successo e per la verità che è finalmente venuta a galla. Era il 2020 quando Nina Moric proprio in tv ospite nel salotto di Barbara d’Urso aveva rivolto la sua accusa all’ex compagno annunciando di aver depositato alla Procura di Milano una denuncia per percosse e maltrattamenti subiti nei due anni precedenti, durante la loro relazione. Le polemiche all’epoca non sono mancate così come le presunte prove televisive della modella e le smentite del suo ex ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale con la sentenza di assoluzione.

Ad attendere Luigi Mario Favoloso fuori dalla porta del Tribunale c’era proprio la sua fidanzata, Elena Morali, che lo ha accolto con un lungo e caldo bacio con la promessa che torneranno ancora a divertirsi insieme in giro per il mondo adesso che sono liberi da questa onta. Il giovane poi ha pubblicato nelle sue storie una serie di immagini, di commenti e di tweet che gli davano contro dopo le accuse televisive di Nina Moric, davvero questa storia è finita qui oppure no?

