Luigi Favoloso attacca Aristide Malnati?/ “Prova a rubarmi Elena Morali invece di…”

Aristide Malnati ormai non nasconde più la sua passione per Elena Morali. A La Pupa e il Secchione show, non sono mancati baci a stampo e anche qualche toccatina, dalla Morali poi rimproverata. Un comportamento che ha scatenato la reazione di Luigi Mario Favoloso, il fidanzato della Morali, che su Instagram ha postato un messaggio che è una chiara frecciatina proprio ad Aristide. Pur non facendo il suo nome, ciò che scrive nel post Favoloso appare proprio riferito al suo comportamento nei confronti della Morali: “Ormai sono talmente un bravo ragazzo che mi stanno simpatici pure quelli che, invece di stare in fila all’hub vaccinale per la quarta dose, sono in televisione a provare a rubarmi la fidanzata”, tuona Luigi Mario. Un messaggio che potrebbe portare, nel corso della finale, ad un confronto tra i due in diretta.

Aristide Malnati d’altronde ha apertamente dichiarato i suoi sentimenti per Elena Morali con queste parole: “I capelli di Elena sono biondi come il miele, gli occhi sono intensi come la notte stellata, il sorriso è dolce come una macedonia di frutta, il corpo è sinuoso come quello di una pittura del ‘500, le gambe affusolate come una ballerina di flamenco, insomma è la dea della bellezza, è Venere.” Per lui c’è “un bel sentimento”, ma cosa ne penserà Favoloso?

