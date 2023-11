Luigi Favoloso condannato per frase sessista a Selvaggia Lucarelli/ Lei rompe il silenzio: cos’era accaduto

Luigi Favoloso condannato per la frase sessista a Selvaggia Lucarelli nel 2018 al Grande Fratello

Dopo 5 anni di processo, Selvaggia Lucarelli ha avuto ragione su Luigi Mario Favoloso, che è stato oggi condannato in sede penale. Il motivo della condanna? Una frase sessista scritta su una maglietta che Favoloso aveva esibito in diretta su Canale 5. Facciamo un passo indietro: era il 2018 e Favoloso partecipava al Grande Fratello.

Al tempo faceva coppia con Nina Moric, che fece poi il suo ingresso in Casa per un’ospitata diventata poi cult per il programma condotto da Barbara d’Urso. Di fronte alle telecamere di Canale 5 Favoloso indossò una maglia dalla scritta: “Selvaggia Su**”, indirizzata a Selvaggia Lucarelli. Maglia per la quale Luigi Mario venne poi espulso dal programma.

Selvaggia Lucarelli scrive dopo la condanna a Favoloso, lui replica

In un tweet pubblicato su Twitter (X) dopo la condanna, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Aveva esibito una maglietta con una frase sessista rivolta a me nella casa del Grande fratello. Il processo è durato 5 anni ma alla fine oggi Luigi Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni da quantificare in sede civile. Il gentiluomo aveva provato a sfangarsela affermando che quella ‘Selvaggia’ non ero io, ma è stato smentito dai testimoni.”

Parole alle quali ha però replicato poco dopo Favoloso, scrivendo: “Mi trovo costretto a smentire quanto affermato da Selvaggia Lucarelli nel suo ultimo tweet, oggi non c’è stata nessuna condanna definitiva e soprattutto questo processo non si è svolto nel tribunale penale ordinario (in quello ho vinto 2 anni fa) ma presso il giudice di pace”. Favoloso ha poi annunciato che farà ricorso: “È stata richiesta dal PM una multa di pochi euro, farò appello non per la cifra ma per l’ingiustizia del fatto in sé”.

