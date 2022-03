Luigi Favoloso contro il ritorno di Elena Morali a La pupa e il secchione?/ “Scelte…”

Elena Morali torna a La pupa e il secchione show 2022

Dopo la decisione di Flavia Vento di abbandonare La pupa e il secchione show 2022, Barbara D’Urso ha deciso di puntare, come compagna del secchione Aristide Malnati, su una pupa d’eccellenza come Elena Morali. Per la showgirl è un ritorno al passato dal momento che, nel 2010, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando alla prima edizione de La pupa e il secchione e conquistando il secondo posto in coppia con il secchione Fulvio De Gennaro.

Di fronte alla chiamata di Barbara D’Urso, Elena Morali ha accettato immediatamente la proposta e sui social ha espresso il proprio entusiasmo. “Lì dove tutto è iniziato”, ha scritto prima dell’inizio della puntata che ha segnato il suo debutto bis come pupa. Ieri sera, così, nel corso della terza puntata de La pupa e il secchione show 2022, Elena Morali ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura, ma come ha reagito il compagno Luigi Mario Favoloso?

Luigi Mario Favoloso commenta la scelta di Elena Morali

Dopo la fine della storia con Scintilla, Elena Morali ha ritrovato l’amore con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. I due fanno coppia fissa da diverso tempo e la loro storia è diventata sempre più importante. Spesso, la Morali condivide foto e storie sul sul profilo Instagram così come Favoloso che, nelle scorse ore, su Instagram, ha commentato la scelta di Elena di partecipare a La pupa e il secchione show 2022.

“Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati, a volte è sufficiente rispettarle”, avrebbe scritto Favoloso su Instagram come riporta Biccy. Pur non condividendo, dunque, Favoloso rispetta e accetta la scelta della compagna.

