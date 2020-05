Luigi Favoloso e Elena Morali a letto insieme dopo il s*sso/ Video hot nelle storie..

Pubblicità

Luigi Favoloso ed Elena Morali si lasciano? Nei giorni scorsi si è parlato molto della loro relazione perché sono in molti quelli che sono pronti a puntare il dito contro i due insinuando che la loro storia sia stata finta dall’inizio alla fine ma, a quanto pare, tutto è rimandato. Elena Morali nei giorni scorsi aveva postato una storia su Instagram lasciando intendere di aver rotto con il suo fidanzato, salvo poi cancellare tutto e apparire felici e contenti di nuovo sui social. Cosa è successo dunque? Nei giorni scorsi ci ha pensato Elena Morali a spiegare che si è trattato solo di un litigio che l’aveva messa in crisi ma ieri sera è arrivata nuovamente una storia che ha fatto un po’ temere i fan della coppia. In particolare, Luigi Favoloso ha postato tre video direttamente dal suo letto che, neanche a dirlo, condivideva con Elena Morali. In molti hanno notato che lui era completamente nudo (almeno per quello che abbiamo potuto vedere) e che nelle stesse condizioni era anche Elena Morali pronta a coprirsi solo con un cuscino per nascondere le sue parti intime, tanto è bastato per attirare l’attenzione? Sembra proprio di sì.

LUIGI FAVOLOSO ED ELENA MORALI SMENTISCONO LA CRISI

I due sono apparsi ben stretti pronti a baciarsi e tenersi abbracciati mentre Luigi Favoloso continuava a dire: “Questa conferenza stampa per dire qualcosa di importante.. cosa dobbiamo dire?”, Elena Morali sorride e poi ammette: “io l’ho già detto” e questo elimina subito la possibilità che non sia incinta come qualcuno si aspettava. Dal canto suo Luigi Favoloso poi continua dicendo: “La verità è che abbiamo solo litigato e lei subito ha messo sui social ‘ci siamo lasciati’ bla bla ma non lo farà più” “E’ vero che non lo farai più?”. Lei conferma e poi i due si abbracciano e si baciano a favore dell’obiettivo lasciando qualcuno scandalizzato dalle effusioni social ma per ora non c’è alcuna crisi, almeno fino alla prossima storia.



