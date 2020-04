Luigi Favoloso e Elena Morali choc: nudi su Instagram/ “Finché anima non ci separi”

Pubblicità

La storia di Luigi Favoloso ed Elena Morali va avanti in barba a coloro che parlavano di una crisi imminente per i due che non solo hanno smentito tutto a parole ma anche a fatti con una foto choc che è destinata ad alzare un vero e proprio polverone di polemiche e che ha già raccolto, in poche ore, oltre 10mila like. La foto ritrae Luigi Favoloso ed Elena Morali nudi, lui nascosto dietro di lei pronto a nascondere le sua parti intime con le mani. Il loro sguardo è profondo e buca l’obiettivo e in molti si chiedono già chi ha scattato la foto con annesse polemiche di quarantena e poco rispetto delle regole. Ciliegina sulla torta è stata poi la frase usata da Luigi Favoloso che nel pubblicare la foto ha scritto: “Finché anima non ci separi”. La questione diventa scottante perché già in molti avevano puntato il dito contro i due ragazzi rei di aver messo insieme le loro vite solo per una questione di visibilità e di popolarità, percorso che li avrebbe riportati in tv senza finire nel dimenticatoio anche se poi l’emergenza Coronavirus ci ha messo il carico.

LUIGI FAVOLOSO ED ELENA MORALI CHOC SU INSTAGRAM

Luigi Favoloso ed Elena Morali sono pronti ad andare avanti nella loro relazione e nella loro quarantena insieme e sono tante le dediche che l’ex di Nina Moric ha fatto alla biondina in questi giorni ma quello che è certo è che la foto farà presto il giro del web così come quello delle polemiche al grido di: “Il nudo è bello e fine se fatto bene…. Il vostro è di una volgarità abominevole” oppure “Che schifo… povera Italia”. Dall’altra parte c’è chi li difende e invita tutti a seguire altri profili se devono puntare il dito contro i due. Cos’altro si dirà di loro oggi?

Ecco il post pubblicato Luigi Favoloso:

Visualizza questo post su Instagram Finchè anima non ci separi 🦥♾✨ Un post condiviso da Luigi Mario Favoloso (@lmfavolosofficial) in data: 15 Apr 2020 alle ore 2:21 PDT





