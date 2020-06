Luigi Favoloso e Elena Morali matrimonio in “diretta”?/ Promessa a Zanzibar… (Live)

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, da settimane protagonisti dei gossip lanciati e ripresi dai programmi di Barbara D’Urso (in primis Live – Non è la D’Urso), sposi a Zanzibar? In quest’ultimo periodo si fa un gran parlare della coppia, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di lei a Novella 2000 circa il loro rapporto e le continue liti che lo caratterizzerebbero. Ma ci sono anche le dichiarazioni dell’influencer Amedeo Venza. Stando a ciò che dice l’organizzatore d’eventi (che fa parte del giro), i due avrebbero improvvisamente deciso di consolidare il fidanzamento mentre si trovavano in vacanza sull’isola. Sembrerebbe proprio che Luigi ed Elena si stiano preparando al grande passo in queste ore, nonostante il fatto che qualche settimana fa i due hanno attraversato un periodo di profonda crisi. Per un certo periodo, Favoloso e la Morali sono stati lontani l’uno dall’altra, salvo poi tornare sui loro passi e darsi reciprocamente una seconda chance.

La “conferma” di Maurizio Sorge sul matrimonio

La notizia del matrimonio gira su Instagram già da diverse ore. L’account @trashtvgossip, in particolare, la avvalora con un video in cui @mauriziosorge ne parla in diretta con @donnapamela. In particolare, a detta di Sorge, Elena Morali e Luigi Favoloso si sposeranno “live” dalla D’Urso, e la sua è una notizia data davvero “in esclusiva”, uno “scoop”, una “spoilerata”, tanto che l’uomo esita un po’ prima di renderla nota. “Lo dico? Domenica convoleranno a giuste (o sbagliate) nozze Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, per la regia di Carmela Barbara D’Urso. La signora Favoloso (la madre di lui, ndr) non parteciperà perché ha dei problemi personali. Non è potuta partire”.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sposi? Le dediche da Zanzibar

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sarebbero già scambiati la promessa d’amore a Zanzibar. Resta da capire se si siano già sposati o se lo faranno in diretta a Live Non è la D’Urso come emerso tra le indiscrezioni delle ultime ore. Lo spiega Il Giornale, precisando che quello di Zanzibar non può essere considerato un matrimonio vero e proprio bensì di un patto di reciproco impegno fino a che il matrimonio non viene trascritto in Italia. Infatti, per quest’isola, che è inquadrata come regione autonoma della Tanzania, possono volerci dai 6 ai 10 mesi. Nelle ultime ore la modella ha scritto: “In ogni singola vita dimentico sempre quanta pazienza ci voglia a riconoscerti, e appena ti ritrovo, mi stupisco di quanto io ti ami ogni volta di più, Anima bella. Inshallah“. Invece l’ex gieffino, pubblicando la stessa foto di loro a Zanzibar, ha scelto questa didascalia: “La verità è una, ti sposerei in ogni angolo del mondo, ed è quello che farò“. Elena Morali ha condiviso poi delle Instagram Stories in cui ribadisce l’autenticità della sua relazione con Luigi Mario Favoloso: “Ho finalmente trovato la persona giusta che può vivere il mio mondo. Ho vissuto 4 mesi con lui a stretto contatto, mi ha rialzato dal fondo e ha avuto la pazienza di starmi accanto fino al giorno della nostra partenza“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA