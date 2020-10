Luigi Favoloso e Elena Morali sono tornati insieme/ Alessi choc: “Lei è poliamorosa!”

Luigi Mario Favoloso e Elena Morali sono tornati insieme. Dopo l’ennesima rottura, i due fanno il loro ingresso mano nella mano nello studio di Pomeriggio 5. “Non ci crede più nessuno, neanche io!” ammette subito Barbara D’Urso, che poi chiede “Dunque l’hai perdonata?” Luigi però spiega: “Non dovevo perdonarla solo io, questa volta è successa una cosa diversa…” ma non entra del merito della questione che avrebbe portato i due ad allontanarsi di nuovo. In studio c’è anche Loredana, la mamma di Luigi Favoloso che commenta questo ritorno di fiamma: “Non so più che cosa dirti su questa storia, sono molto allibita! – poi continua ammettendo che – Elena per piacermi deve condurre una vita corretta dal punto di vista amoroso.”

Roberto Alessi su Elena Morali: “Mi ha detto di essere poliamorosa”

Nello studio di Pomeriggio 5 c’è anche Roberto Alessi che ha qualcosa da dire su Elena Morali. “L’ho incontrata dal dentista e in effetti lei mi ha spiegato di essere poliamorosa!” Elena però nega di aver detto così e aggiusta il tiro: “In realtà il fatto è che io continuo ad avere dei contatti con i miei ex, il poliamore è un’altra cosa, noi non ci amiamo in tre!” Favoloso annuisce a quest’ultima dichiarazione della Morali ma al contempo fa intendere che in queste dichiarazioni ci sia in effetti qualcosa di vero. Di fronte alla reticenza di Elena, Roberto Alessi fa un passo indietro sulle sue dichiarazioni: “Facciamo come se non avessi detto niente!”



