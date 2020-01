Luigi Favoloso è in Svizzera/ Scoop di “Chi”, foto del nascondiglio: “È lì perché…”

Luigi Mario Favoloso si trova in Svizzera: dopo la sua clamorosa scomparsa, negli ultimi giorni il caso del 31enne imprenditore campano, nonché ex concorrente del “Grande Fratello”, è tornato prepotentemente d’attualità e secondo le ultime indiscrezioni quello dell’oramai ex compagno di Nina Moric sarebbe stato un allontanamento volontario. Ma andiamo con ordine: tutto è cominciato quando prima Barbara D’Urso e poi la madre dell’uomo hanno dato degli aggiornamenti sul suo caso, con la prima che ha parlato di una non meglio precisata fuga all’estero e con la mamma che ha annunciato come il figlio potrebbe anche tornare presto a casa. Ma chi ha avvistato Luigi Mario Favoloso in terra elvetica e quali sarebbero le motivazioni dietro a un gesto che ancora oggi si fa fatica a comprendere? Secondo la padrona di casa di Pomeriggio 5 dietro l’allontanamento da Torre del Greco ci sarebbero “motivi gravi” e lo scoop del magazine “Chi” che sostiene di aver trovato l’uomo in Svizzera sarebbe avvalorato dal fatto che Favoloso ha vissuto in questo Paese per diversi anni.

“LUIGI MARIO FAVOLOSO E’ IN SVIZZERA”: LO SCOOP DI ‘CHI’

Come detto, a rivelare della presunta permanenza in Svizzera di Luigi Mario Favoloso sono state le anticipazioni di “Chi” (diretto da Alfonso Signorini) che nel nuovo numero, in edicola domani 22 gennaio, ha svelato con tanto di foto il nascondiglio segreto dell’ex gieffino, scomparso oramai da 24 giorni e precisamente da quel 29 dicembre quando ha fatto perdere le sue tracce. Dopo le polemiche relative alle accuse di Nina Moric, che ne ha parlato come di una persona violenta, e la difesa della madre dell’uomo che invece ha smentito queste a suo dire illazioni (anche se c’è chi addirittura sostiene che la donna sia complice del figlio in questa fuga che è stata trattata pure da “Chi l’ha visto?”) c’è quindi curiosità per capire dove ha trascorso l’ultimo mese Favoloso. Qualcosa di più della vicenda sa, come accennato, Barbara D’Urso che ha parlato della telefonata intercorsa tra lei e Luigi, oltre al fatto che il diretto interessato ha esplicitamente pregato la redazione del programma Mediaset di non rivelare alcun dettaglio né sulla nazione in cui si trova, né tanto meno sul luogo esatto. Insomma, che sia per via dello scoop giornalistico o stando almeno alle parole della madre che ne ha annunciato un prossimo ritorno, è probabile che presto potremmo avere notizie di Favoloso e del tanto atteso confronto con Nina Moric…

