Luigi Favoloso ed Elena Morali vogliono un figlio?/ Gravidanza e nozze all’orizzonte

Luigi Favoloso ed Elena Morali sono ormai al centro del gossip quasi quotidianamente. Fino a qualche settimana fa si parlava della misteriosa bionda entrata in casa con l’ex di Nina Moric mentre la sua compagna non c’era (ma riprendeva tutto con le sue telecamere nascoste) ma poi i due si sono riconciliati dopo una serie di accuse e battibecchi social. I due sono fianco a fianco, di nuovo in vacanza, e pronti a cambiare la loro vita, almeno secondo quanto afferma Dandolo che proprio sul nuovo numero del settimanale Oggi ha voluto dire la sua sulla coppia parlando di un futuro roseo e di grandi progetti. In particolare, si legge: “Ora pare che vogliano allargare la famiglia e formalizzare il loro rapporto. A quando i lieti eventi? Ah, saperlo..”.

Nina Moric vs Luigi Favoloso/ L'avvocato: "Ci sono i testimoni dei maltrattamenti"

Luigi Favoloso ed Elena Morali vogliono un figlio?

A quanto pare Luigi Favoloso ed Elena Morali continuano ad amarsi e il loro amore va a gonfie vele “i due piccioncini convivono già da molti mesi e pare che il fuoco della passione sia sempre più ardente”. Dopo la crisi e la rottura, sembra che tra i due quindi sia tornato il sereno e anche lontano dai riflettori della televisione e dai salotti di Barbara d’Urso, riescono comunque a rimanere a galla e progettare il loro futuro. Non sappiamo ancora se nella prossima stagione televisiva saranno impegnati con qualcosa di nuovo ma di certo i due troveranno il modo per impiegare il loro tempo, questo sembra certo.

LEGGI ANCHE:

LUIGI FAVOLOSO/ "Infangato da Nina Moric! Usa le donne che subiscono violenza per..."LUIGI FAVOLOSO "VIOLENZE A NINA MORIC? INNOCENTE"/ Lei "Solo richiesta archiviazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA