Luigi Favoloso, fidanzato Elena Morali/ “Hanno cercato di sputare sul nostro amore”

Luigi Favoloso è il fidanzato di Elena Morali, nuova pupa de La Pupa e il Secchione Show 2022. La loro storia prosegue a gonfie vele, anzi la coppia ha celebrato lo scorso febbraio due anni d’amore con un bellissimo viaggio sul mar Rosso in Egitto. Proprio la showgirl, ex di Scintilla ha dedicato un bellissimo messaggio d’amore all’ex compagno di Nina Moric: “2 anni fa incrociavo per la prima volta i tuoi occhi, qualche secondo dopo ne ero persa…Ne hanno dette così tante, hanno cercato di sputare sul nostro amore dal primo istante, ma come dico sempre la verità vince sempre…ed io sono qui in questo posto meraviglioso ed in questa vita meravigliosa con te, giorno dopo giorno”.

Un messaggio che, non solo conferma il loro amore, ma prende anche le distanze da tutte le cattiverie e le chiacchiere che sono girate sul loro conto che li hanno resi protagonisti del mondo dello spettacolo. Più volte, infatti, si è parlata di una possibile crisi tra i due, ma Favoloso in un’occasione l’ha prontamente smentita.

Luigi Favoloso e Elena Morali stanno ancora insieme

Luigi Favoloso e Elena Morali sono ancora una coppia. Nessuna crisi tra i due come ha smentito anche l’ex di Nina Moric diverso tempo fa pubblicando una storia su Instagram: “comunque ho letto in giro che io ed Elena ci siamo lasciati. Gli indizi che hanno spinto qualcuno a scrivere questa cosa sono stati: “vacanze separate” e “non si seguono più su Instagram””, ha esordito l’ex di Nina Moric per poi spiegare, in merito al primo punto, di aver fatto fino ad oggi “cento vacanze insieme”. Un po’ per lavoro ed un po’ per il desiderio reciproco di trascorrere del tempo anche insieme ai rispettivi amici, i due questa volta avrebbero deciso di concedersi dei momenti di relax separati. “Non credo sia una cosa così sbagliata e non credevo neanche necessiti di spiegazioni”.

Anche l’ex Pupa ha poi preso la parola precisando: “tutto bene con Luigi, tutto benissimo. Quindi per le piccole zo****e che gli hanno provato a scrivere solo perché credevano che non stesse più con me… No way, baby. I’m here”.











