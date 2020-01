Luigi Favoloso, minacce a Nina Moric?/ “Messaggio anonimo, è una mente diabolica”

LUIGI FAVOLOSO, GLI AGGIORNAMENTI SULLA SCOMPARSA

Nuovi inquietanti retroscena su Luigi Mario Favoloso e sulla sua presunta scomparsa sono emersi oggi nel corso della trasmissione Domenica Live. Nina Moric ha deciso di rompere il silenzio rendendo nota la sua verità sulla sparizione. Secondo la modella croata, alla base del suo allontanamento ci sarebbe stata l’ultima lite tra i due avvenuta dopo l’ennesimo episodio di violenza nei suoi confronti e, questa volta, anche nei confronti del figlio Carlos Maria. “Anche Carlos ha subito le stesse cose. Lui è un ragazzo meraviglioso, tra di loro c’era anche armonia”, ha rivelato la Moric alla trasmissione di Canale 5 e motivando questi momenti di Favoloso come “blackout ingestibili”. Fino alla sera in cui, sempre secondo le sue parole, avrebbe usato violenza riuscendo a fare del male al figlio che, di contro, lo avrebbe perdonato. “Non mi aspettavo una cosa simile. Mio figlio lo ha perdonato perché ci sono maschi e uomini mi ha detto, lui è un maschio debole, va perdonato. Ancora oggi gli vuole bene, ma per me questa storia è chiusa per sempre”. Ma tornando alla sua scomparsa, dove sarebbe in questo momento Favoloso? Anche su questo aspetto Nina Moric avrebbe una sua tesi: “Lui sta bene, è in Italia e la sua famiglia è complice di tutto questo”, ha riferito la showgirl, rivelando poi di aver ricevuti un messaggio anonimo nella giornata di ieri con delle minacce che la stessa ha fatto risalire al suo ex: “Sono certa si tratti di lui perché mi ha inviato una mia foto scattata in casa mia”, ha aggiunto la modella croata definendo Luigi Favoloso “una mente diabolica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA