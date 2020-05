Luigi Favoloso/ Nuove prove contro Nina Moric dopo le accuse su Elena Morali?

Pubblicità

Luigi Favoloso torna a Live Non è la D’Urso per difendersi dalle accuse di Nina Moric, che aveva coinvolto anche la sua attuale fidanzata Elena Morali. La croata, infatti, aveva dichiarato che la Morali sarebbe stata ricattata dall’imprenditore, in possesso di un suo presunto video privato. Uno scenario smentito seccamente da Luigi Favoloso, che questa sera sarà in compagnia di Barbara D’Urso insieme alla sua compagna, Elena Morali. L’uomo ha fatto sapere di aver consegnato tutta la documentazione necessaria ai carabinieri per mostrare le telefonate ricevute da Nina Moric e di averla denunciata per diffamazione. Già, perché Nina Moric aveva accusato di stalking, pubblicamente e nelle sedi opportune, il suo ex fidanzato. Per l’ennesima volta Luigi Favoloso replicherà a Live Non è la D’Urso.

Luigi Favoloso vs Nina Moric: “Mai chiamato la Morali, è stata lei..”

E’ ancora Luigi Favoloso vs Nina Moric a Live Non è la D’Urso. Insieme alla sua fidanzata Elena Morali replicherà alle accuse feroci della modella croata, che aveva riferito alcuni dettagli scottanti sulla compagna dell’ex gieffino. “Io non ho mai chiamato Elena, è stata lei a chiamarmi e tenermi tutto quel tempo al tempo”, aveva detto Nina, alludendo anche ad alcuni filmati compromettenti e presunti ricatti di Favoloso.



