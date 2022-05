Luigi Favoloso propone la mamma Loredana ad Aristide Malnati/ Lui accetta: “Cena a 4”

Grande sorpresa per Elena Morali a La Pupa e il Secchione show 2022. La showgirl incontra il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso che, dopo una romantica proposta di matrimonio, chiede di poter scambiare due parole con l’uomo che l’ha accompagnata in questa avventura: il secchione Aristide Malnati. Per lui ha parole di grande stima: “Io credo che se Elena è arrivata fin qui e ha mostrato quello che è tu ne abbia il merito. Tu hai il merito perché hai compreso com’è veramente Elena, ho però visto da parte tua una grandissima voglia di innamorarti e secondo me sei un uomo che se lo merita”.

Aristide Malnati e Loredana Fiorentino nuova coppia?

È proprio da qui che prende spunto per fare ad Aristide una proposta: conoscere sua madre Loredana Fiorentino. “Io ho una mamma single che tu conosci, che ha sofferto.”, dice Luigi a Barbara D’Urso, proponendo dunque a Malnati di conoscerla. Lui non rifiuta la proposta, anzi, ne appare alquanto intrigato e rilancia: “Io non vedo l’ora di fare una cena a quattro!” Una proposta che Luigi Mario accetta. Che stia per nascere una nuova coppia?

