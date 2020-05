Luigi Favoloso ricatta Elena Morali? La replica / I social non credono a Nina Moric

Pubblicità

Luigi Favoloso ricatta Elena Morali? E’ l’accusa rivolta all’ex fidanzato di Nina Moric, che questa sera a Live Non è la D’Urso è pronto, ancora una volta, a replicare. Nella scorsa puntata la modella croata aveva confermato una lunga telefonata con l’attuale compagna di Luigi Mario Favoloso, Elena Morali, riferendo un particolare che non è passato inosservato al pubblico di Live Non è la D’Urso: “La telefonata a Elena Morali è stata fatta, ma io sono stata chiamata dal suo ex fidanzato che poi me l’ha passata. Lei ha parlato per quattro ore dove mi ha parlato malissimo di Favoloso. La telefonata è registrata ed è stata depositata alla procura. Ad un certo punto la signora Morali si è messa piangere disperatamente”, ha spiegato Nina Moric. Che ha poi aggiunti: “Lei aveva paura per la sua incolumità perché è sotto ricatto di Luigi Mario Favoloso e delle persone che gli stanno accanto“. Questa sera a Live non è la D’Urso, l’ex di Nina è determinato a chiarire la sua posizione, visto che ormai la querelle è diventata di dominio pubblico. In pochi credono alla versione della Moric, ritenuta eccessivamente altalenante da un punto di vista emotivo da parte del pubblico. “Elena per tutto il tempo ha detto ti amo al suo ex. Non so come la ricatta, forse revenge porn, Favoloso ha un filmato porno, così mi ha detto Elena, di loro due che fanno se*so“, aveva detto Nina Moric. Come replicherà questa sera Luigi Favoloso?



