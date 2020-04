Luigi Favoloso, scherzo Le Iene/ Video, Elena Morali complice di un taglio…

Pubblicità

Luigi Favoloso e lo scherzo a “Le Iene”. L’ex fidanzato di Nina Moric e opinionista di “Pomeriggio Cinque” è stato vittima delle Iene che hanno organizzato un divertentissimo scherzo con la complicità della fidanzata Elena Morali. Tutto è cominciato con un messaggio ricevuto proprio dalla ex Pupa che si è accordata con la redazione delle Iene. Presentato come un “esperimento sul mondo della bellezza e del look”, Favoloso ai tempi del lockdown decide di sottoporsi alla visita di Mario , un parrucchiere a domicilio. “Spiegami cosa dobbiamo fare” chiede l’ex gieffino che poi guarda il video in cui viene mostrato come funzionerà il taglio di capelli. “é una specie di bastone collegato ad una magic arm che si utilizza nella televisione e nel cinema”. Non solo, il parrucchiere continua dicendo: “questo sistema mi permette di effettuare delle microregolazioni” con Favoloso che entusiasta si complimenta “sei un fenomeno”. L’ex concorrente del Grande Fratello anzi guarda pure lontano: “io ti prenoto prima, se veramente questa cosa del Covid va avanti tu potresti passare alla storia, esportiamo questa cosa in tutta Italia, facciamo i corsi”.

Luigi Favoloso e lo scherzo a Le Iene: “mi hai rovinato”

Luigi Favoloso va sui social per salutare Barbara d’Urso e poco dopo istruisce il parrucchiere su come fargli il taglio: “Mario lasciali sempre lunghi, l’obiettivo è farli crescere per l’estate, questa parte qua non toccarla proprio, magari qua li sfoltiamo un pochino”. Il parrucchiere però precisa.: “devo comunque aggiustarteli” con Favoloso che risponde: “fai tu sono felicissimo di essere un precursore”. Il taglio però non soddisfa le aspettative di Favoloso: “hai fatto una minchi*ata, no che vuoi fare ora. Mario tu mi hai rasato qua davanti”. In preda al panico Favoloso chiama la fidanzata Elena Morali e le fa notare: “che devo fare mi mancano i capelli, mi ha rasato sopra”, ma Mario si difende “ti sei mosso” con l’ex gieffino che arrabbiato replica “non mi sono mosso stavo proprio fermo, ti è sfuggito di mano”. Favoloso poi lo caccia di casa: “prendi quel sacco di merda e te ne vai” e poco dopo si sfoga con la fidanzata: “sono rovinati, sono rovinati, basta, fine. Che cazzo di sistema dai”. Sul finale però a rincuorarlo arrivano le telecamere delle Iene, ma Favoloso non ha dubbi: “siete degli stronzi, i capelli non tornano come prima!”. Alla fine visto il danno decide di rasarsi a zero con tanto di video e foto postati sui social. Clicca qui per il video dello scherzo.



