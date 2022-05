Luigi finalista Amici 21 sì o no?/ Punti forti e punti deboli del cantante

Amici 21, si avvicina la finale: i punti di forza di Luigi Strangis

Mancano poche ore alla messa in onda della semifinale di Amici 21, attesa per la prima serata del 7 maggio 2022 su Canale 5, dove -stando alle annesse anticipazioni tv -Luigi Strangis è proclamato terzo finalista del talent. Salvo quindi una possibile smentita della decretazione di Luigi tra i finalisti del talent, il pupillo di Rudy Zerbi concorrerà tra i 5 finalisti previsti al nono nonché ultimo serale di Amici 21, per la vincita del montepremi finale.

I motivi per cui Luigi meriterebbe la finale di Amici 21

A quanto pare Luigi Strangis è uno dei concorrenti di Amici 21 più amati, tanto che si è classificato secondo alle spalle di Alex alla prova televoto indetta sui semifinalisti dello show. Il nuovo inedito dal titolo Tienimi stanotte, un brano pop rock, scala ora le classifiche musicali: è in Top 20 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, dopo essere debuttata alla #1 nella Top songs di iTunes Italia al rilascio e ora segna il debutto nella classifica FIMI dei singoli imponendosi alla #78, alle spalle del più alto nuovo ingresso targato Amici 21, nella medesima classifica, che appartiene a LDA con Bandana, che si classifica alla #69.

Particolarmente virale, tra le esibizioni che ha registrato al serale di Amici 21, è inoltre diventata quella del duetto inciso con LDA sulle note di Se piovesse il tuo nome di Elisa, che ha emozionato il pubblico. La prova si è registrata al guanto di sfida che per il volere di Lorella Cuccarini li vedeva contrapporsi ad Alex e Sissi, dichiarati poi vincitori finali dalla giuria adibita alle votazioni, tra le annesse polemiche.

Luigi Strangis merita la finale di Amici 21? I punti deboli

Ma non mancano motivi per cui -sempre a detta dei telespettatori- Luigi non meriterebbe la finale di Amici 21. A detta delle critiche che giungono sul suo conto sui social, Luigi Strangis sarebbe tra i concorrenti in corsa al talent a beneficiare del maggior spazio televisivo nel daytime, motivo per cui sarebbe stato in qualche modo favorito rispetto ad altri, nella competizione. E a detta della insegnante di canto Anna Pettinelli lui sarebbe incensato dai giudice del serale per il fatto di saper suonare la chitarra, quando lo stesso merito non sarebbe valutato a beneficio del pupillo Albe, che suona il piano.

