Luigi Fontana è tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Il figlio di Jimmy Fontano ha conquistato sin dalla prima esibizione il pubblico di The Voice, ma anche i telespettatori di Rai1 facendo breccia nel cuore di Clementino che l’ha fortemente voluto nel suo team. Ora Luigi Fontana è pronto a giocarsi la vittoria finale dopo aver conquistato la giuria e il pubblico durante la semifinale di The Voice Senior con un’emozionante esibizione sulle note de “Il mondo”, il brano portato al grandissimo successo proprio dal padre Jimmy Fontana.

Il concorrente del team Clementino ha emozionato tutti, a cominciare proprio dal rapper che ha commentato: “ma che hai combinato, che hai fatto?”. Antonella Clerici: “io credo che papà con le braccia conserte sarà molto contento”, ma Gigi D’Alessio interviene per precisare “non penso sta con le braccia conserte, sta applaudendo adesso”. Infine la parola passa a Clementino: “abbiamo avuto la dimostrazione con questa canzone che la musica non ha né spazio né tempo. Vedere un figlio che canta la canzone del padre, non è facile e tu ci sei riuscito. Bravo”.

Luigi Fontana stroncato dal pubblico di The Voice Senior 2025: perchè?

Durante il suo percorso a The Voice Senior 2025, Luigi Fontana ha parlato anche del padre Jimmy Fontana, un uomo che ha descritto sempre comprensivo. “Ci ha regalato sempre il Mondo, non solo la canzone” – ha detto il figlio d’arte che parlando dei rispettivi caratteri ha precisato – “eravamo molto diversi dal punto di vista della personalità, ma io ho imparato tante cose con lui, è stato un bellissimo pezzo di vita vissuto insieme”. Un rapporto bellissimo quello tra padre e figlio che ha deciso di seguire le orme del genitore dedicandosi alla musica. Una passione grandissima, anche se il pubblico dei social non sembra apprezzare le doti canore del figlio d’arte.

Sono tantissimi, infatti, i messaggi di chi stronca il talento di Luigi Fontana e la prova canora sulle note de “Il Mondo”. Su Facebook si leggono commenti del tipo: “mi dispiace ma no, se non fosse per il cognome non credo sarebbe scelto”, “non dovrebbero far cantare figli d’arte o parenti…e’ovvio che son ‘diversi’ dagli altri e i giudici si imbarazzano…” fino a un semplice “A me sinceramente non è piaciuto”. Non solo c’è chi ha qualcosa da ridire anche sulla scelta di Clementino: “ha portato in finale il nome del padre, perché il figlio non ha proprio nulla da dire!”. Che dire: le possibilità di vittoria di Luigi Fontana sembrano scarse considerando i feedaback social, salvo sorprese!