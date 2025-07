Luigi Galdiero, marito di Eleonora Cecere: chi è? Dal loro amore sono nate le figlie Karole e Marlene: nel 2024 l'addio al GF per loro

Eleonora Cecere, che abbiamo visto tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, è sposata ormai da diversi anni con Luigi Galdiero, regista e uomo appartenente al mondo dello spettacolo, seppur da dietro le quinte. Luigi, il marito di Eleonora Cecere, è entrato nella sua vita più di dieci anni fa e con il tempo il loro rapporto si è arricchito con la nascita di due figlie e con il matrimonio. A proposito di nozze, Eleonora ha raccontato che la proposta di matrimonio è arrivata proprio da lei. È stata lei, infatti, a chiedere al marito di convolare a nozze.

Eleonora Cecere, chi è: da Non è la Rai alla tv/ Ora fa la vigilante: "Non era il mio sogno ma..."

A raccontarlo è stata proprio Eleonora sulle pagine di Fanpage: “La proposta di matrimonio gliel’ho fatta io, ero in servizio in un consultorio, dove ci sono delle infermiere che conosco e che sono carinissime. Ho scritto un bigliettino a Luigi e l’ho inserito in una busta dove c’era una lettera per la convocazione per uno screening. Quando l’ha aperta è rimasto spiazzato”.

Chi è il nuovo compagno di Sofia Bruscoli: tra amore e viaggi/ "Non appartiene al mondo della tv"

Luigi Galdiero, marito di Eleonora Cecere e le figlie: genitori di Karole e Marlene

È stata dunque Eleonora Cecere a chiedere al marito Luigi Galdiero di sposarla: una scelta atipica che ha però portato tanta gioia nella vita di entrambi. Il matrimonio tra i due è stato celebrato in piena pandemia ed erano presenti anche le loro bambine, Karole e Marlene. La più grande è nata nel 2013 mentre la più piccolina due anni più tardi. Le figlie di Eleonora Cecere sembrano davvero molto legate alla mamma, come si è visto anche durante la sua esperienza al Grande Fratello, quando le hanno fatto una sorpresa, raccontandole quanto mancasse a casa.

Laura Efrikian, chi è: annunciatrice Rai, poi il matrimonio con Morandi/ Oggi ha un compagno?

Per l’occasione, infatti, Karole e Marlene hanno raccontato: “È lei che ha la gioia e le emozioni, che ci carica. Ci manca tanto, abbiamo un rapporto speciale”. Proprio per amore delle sue figlie e del marito Luigi, Eleonora ha deciso di lasciare il gioco, tornando a casa.