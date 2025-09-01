Chi era Luigi Ilardo e chi lo ha ucciso: a "Cose Nostre" la storia del boss infiltrato in Cosa nostra, chi è stato condannato per l'omicidio

LUIGI ILARDO, LA SUA DOPPIA VITA A COSE NOSTRE

La storia di Luigi Ilardo è al centro della nuova puntata di Cose Nostre, in onda su Rai 1 in seconda serata, che ricostruisce le sue due vite e, al tempo stesso, la sua doppia vita. La prima è quella da mafioso: era un membro di Cosa nostra, nipote del boss Francesco Madonia, e finì in carcere; però, dopo le stragi del ’92, maturò un senso di repulsione che lo spinse a collaborare con la giustizia.

Comincia così la sua nuova vita, al tempo stesso doppia perché, come ricordato dal magistrato Nino Di Matteo, fu un infiltrato per lo Stato nelle dinamiche mafiose. «Voleva parlare dei rapporti tra la mafia e la ’ndrangheta ed esponenti della massoneria ed eversione di destra», raccontò il procuratore, consapevole che ciò lo rese una «bomba a orologeria» che la mafia disinnescò uccidendolo.

Infatti, con le sue informazioni contribuì ad arresti importanti: ad esempio, aiutò il Ros a trovare il covo di Bernardo Provenzano, allora capo di Cosa nostra, ma le forze dell’ordine non riuscirono a catturarlo. In alcuni nastri audio raccontò la sua vita, offrendo dettagli sulla guerra interna alla mafia e sulle possibili collusioni tra mafia, massoneria ed estrema destra.

Pochi giorni prima di entrare nel programma di protezione, fu ucciso. Prima di morire, Ilardo aveva anticipato al colonnello Riccio che era pronto a fare importanti rivelazioni sui mandanti occulti delle stragi del ’92 e del ’93.

CHI HA UCCISO LUIGI ILARDO

Luigi Ilardo fu ucciso brutalmente a Catania la sera del 10 maggio ’96, mentre tornava a casa: una moto con due persone si fermò accanto a lui ed esplose otto colpi di pistola, uccidendolo sul posto. A ordinare l’agguato furono i vertici mafiosi, in particolare il cugino Giuseppe “Piddu” Madonia, poiché Ilardo stava rivelando segreti pericolosi, compreso il ruolo della mafia negli attentati del ’92 e l’amicizia con pezzi dello Stato.

Dopo indagini condotte per anni dalla magistratura, furono condannati all’ergastolo Giuseppe “Piddu” Madonia e Vincenzo Santapaola (nipote di Nitto Santapaola), mandanti dell’omicidio; Maurizio Zuccaro per averlo organizzato, mentre l’esecutore fu Benedetto Cocimano.

Maurizio Signorino e Piero Giuffrida sarebbero stati coinvolti anch’essi, ma erano già deceduti. Per la stessa vicenda fu condannato con rito abbreviato il pentito Santo La Causa, che organizzò i sopralluoghi prima dell’agguato. Alcune indagini successive sono state invece archiviate per mancanza di prove sulle responsabilità di singoli o su un eventuale coinvolgimento dello Stato nella soffiata ai mafiosi.

LE OMBRE DIETRO L’OMICIDIO DI LUIGI ILARDO

In tutti questi anni è emerso il dubbio inquietante che l’ordine di uccidere Luigi Ilardo sia stato trasmesso tramite canali istituzionali, con il coinvolgimento di figure militari e mafiose. Come riportato da Antimafia Duemila negli anni scorsi, il collaboratore di giustizia Pietro Riggio raccontò in tribunale che l’ordine di eliminare Ilardo arrivò da una «fonte istituzionale del Tribunale di Caltanissetta».

Secondo questa ricostruzione, ci sarebbe stata una catena comunicativa tra istituzioni statali deviate (o infiltrate), forze dell’ordine e vertici mafiosi, fino a concretizzarsi nell’assassinio di Ilardo. Quell’articolo insisteva sull’idea che alcuni elementi dello Stato abbiano favorito consapevolmente – o perlomeno in modo negligente – l’omicidio di un collaboratore che aveva rivelato cose molto delicate su legami tra mafia, massoneria ed estremismo politico. Ma quella zona grigia è rimasta tale.