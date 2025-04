C’è anche Luigi Lusi tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Il sessantenne romano ha iniziato la sua avventura nel popolare programma televisivo di Raiuno in una maniera del tutto inedito, visto che è stato protagonista di una bellissima sorpresa al cinema. Poi l’ingresso nel Team Clementino con cui è pronto a giocarsi il tutto per tutto durante la finale. Sarà davvero lui il vincitore di The Voice Senior? Non è dato saperlo, anche se durante la semifinale del talent show ha conquistato critica e giuria grazie ad una bellissima interpretazione sulle note di “Hotel California” degli Eagles.

Paolo Pietroletti, chi è la finalista The voice senior/ La Bertè:"palco, suo elemento". Social: "un fenomeno"

Il concorrente del Team Clementino con la sua voce e presenza scenica ha attirato tutto il pubblico in studio. Il coach Clementino ha commentato entusiasta: “scusa Antonella non ti sento stanno applaudendo ancora. Una voce pazzesco, mi ha fatto volare con la sedia. Tu da qui hai fatto un viaggio da Piazza in Spagna all’America, siamo arrivati in California e con gli occhi chiusi mi hai ricordato il deserto del Nevada. Bravissimo”.

Loredana Maiuri, finalista The voice senior 2025/ La cantante Team Loredana è tra le favorite alla vittoria

Luigi Lusi sarà il vincitore di The Voice Senior 2025?

Luigi Lusi è pronto a giocarsi la vittoria a The Voice Senior 2025 durante la finale di venerdì 11 aprile 2025. Da Roma al palcoscenico di The Voice: Luigi durante il suo percorso ha dimostrato un grandissimo talento e una presenza scenica importante che ha conquistato la giuria tutta. Le possibilità di vittoria ci sono, anche se le gara sarà molto dura visto che alla finale sono arrivati tantissimi talenti, ma spulciando alcuni commenti sui social sono davvero tanti i sostenitori e i fan di Luigi.

Su Facebook, infatti, in tantissimi hanno commentato i suoi video scrivendo: “bravissimo”, “un vero talento”, ma c’è anche chi si domanda “non si capisce come i cantanti VERI non facciano successo.Bravissimo!”. E ancora c’è chi scrive: “Fa bene al cuore

(e anche alle orecchie 😎)”, mentre c’è chi ne apprezza l’umanità precisando “che spettacolo di umanità. sei grandissimo!”. Che dire i presupposti per una vittoria finale ci sono tutti!

Chi è Patrizia Conte, finalista The voice senior/ Promossa dai social:"la più grande e bella voce italiana"