Luigi Malabrocca, maglia nera al Giro d’Italia/ Chi era il ciclista detto Il cinese?

Luigi Malabrocca è stato un noto ciclista soprannominato il cinese per i suoi occhi a mandorla che lo facevano appunto sembrare di etnia asiatica. Si è parlato anche di lui durante la finale di Italia’s Got Talent 2020 e sul palcoscenico lo ha portato Luca Argentero. L’attore piemontese porterà la figura di questo indimenticabile atleta nella nuova stagione del Verdi con “È questa la vita che sognavo da bambino?”. Ed è così che Argentero stesso di fronte ai giudici del talent show di Tv8 si esibisce per anticipare un po’ quello che vedremo in uno spettacolo sugli anti-eroi quelli che un tempo Giovanni Verga chiamava I Vinti.

Nato a Tortona il 22 giugno del 1920 e scomparso il primo ottobre del 2006 a Garlasco è stato un ciclista e ciclocrossista. Divenne famoso per aver collezionato due volte di fila la maglia nera del Giro d’Italia, cioè quella che si assegnava all’ultimo in classifica. Nonostante i 15 successi da professionista non si tolse mai dalle spalle quella maglia nera che raccontava per lui di due enormi e indimenticabili sconfitte. Si ritirò dal ciclismo nel 1956. Morì nel 2006 dopo un doppio intervento al cuore e alla gola. Staremo a vedere come Luca Argentero gli renderà merito grazie alla sua grande personalità e alla voglia di far riscoprire un personaggio di tale livello.

