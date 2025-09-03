Un modello identico a Luigi Mangione, generato dall'IA, è stato utilizzato da Shein nella sua ultima pubblicità: è polemica, cosa è accaduto

E’ bufera per quanto fatto da Shein, il colosso della moda low cost Made in China e per l’utilizzo di una immagine generata con l’IA di un modello pressochè identico a Luigi Mangione. Quest’ultimo è il killer italo americano che si trova in carcere a Brooklyn dopo aver ammazzato Brian Thompson, un imprenditore nel campo della sanità, lo scorso dicembre in strada.

Tunisino attacca 5 persone con un coltello a Marsiglia perchè sfrattato/ Ucciso dalla polizia

Ovviamente il modello utilizzato da Shein non è Luigi Mangione ma la somiglianza è palese e tale “vicinanza” ha portato alla polemica. Il gigante della moda a pochi euro ha associato il modello ad una nuova camicia in vendita a 11 dollari che è andata subito esaurita, sold out, di conseguenza l’obiettivo della campagna pubblicitaria è stato raggiunto, ma quella somiglianza a Mangione ha spiazzato i più. Possibile che si sia trattato solo di una casualità e che nessuno fra gli addetti al marketing di Shein si sia accorto della somiglianza? Oppure la similitudine era voluta? Molto probabilmente qualche testa salterà in Shein anche se prima bisognerà accertare il fatto.

Crepet su 13enne portiere aggredito da genitore/ “Padri e madri, state a casa! Iper protezione fa solo male”

LUIGI MANGIONE “MODELLO” DI SHEIN: AZIENDA CANCELLA LA CAMPAGNA

C’è anche chi parla di una immagine non generata tramite l’IA ma un fotomontaggio o addirittura di un modello in carne ed ossa che assomiglia molto al killer, ma attualmente l’ipotesi maggiormente accreditata è la prima. La cosa certa è che Luigi Mangione non avrebbe potuto in ogni caso posare per la campagna pubblicitaria essendo appunto dietro le sbarre, in attesa della sentenza.

Secondo alcune fonti l’azienda sarebbe tornata sui suoi passi dopo che è scoppiata la polemica, e avrebbe rimosso la campagna, ma come detto sopra la notizia è diventata virale e in breve tempo ha anche attraversato l’oceano giungendo alle nostre latitudini. Secondo quanto riferisce Open, sia lo stesso detenuto quanto l’azienda sono stati contattati per una dichiarazione ufficiale ma al momento non si sono espressi su questo controverso accaduto.

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia a processo/ L'avvocato: “Non c'è stata truffa, messaggi mariani...”