Luigi Maria Favoloso dedica ad Elena Morali/ Foto, “la stella più bella”, ma il web..

Luigi Maria Favoloso torna a pubblicare una dedica d’amore alla fidanzata Elena Morali su Instagram. Questa volta l’ex di Nina Moric nonché ex concorrente del Grande Fratello pubblica uno scatto davvero romantico che lo ritrae abbracciato alla sua compagna in una cornice davvero speciale. Dietro di loro, infatti, un cielo stellato e una magnifica piscina. Non è dato sapere dove si trovino al momento i due, ma una cosa è certa: a giudicare dalla foto la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele alla faccia di chi parlava di “storia organizzata”. Ad accompagnato lo scatto che, ha collezionato quasi 7000 mila like, anche una vera e propria dedica d’amore alla fidanzata. “Alcuni sostengono che sia tutto scritto e che le stelle segnino il nostro cammino, altri credono che siano le nostre scelte a segnare la nostra vita. Nel dubbio, ho scelto te, la stella più bella” scrive Luigi Favoloso dividendo ancora una volta il pubblico. Infatti c’è chi crede alla loro storia e chi invece pensa sia solo una messa in scena.

Luigi Maria Favoloso su Instagram divide il pubblico

La foto di Luigi Maria Favoloso in compagnia di Elena Morali divide ancora una volta i suoi follower. Nonostante lo scatto romantico con tanto di dedica, non mancano i commenti polemici da parte del popolo di Instagram. C’è chi, senza tanti giri di parole, ha scritto: ” la bofilara e il morto di fame/a” e chi parafrasando la dedica “sei la stella più bella” rivolgendosi alla Morali le da della rifatta scrivendo “Che bella una stella di plastica 🔝”. Per fortuna c’è anche chi apprezza lo scatto e commenta “bellissima coppia con il pAnorama tutto ancora più bello” e “siete bellissimi un bacione” e chi, invece, boccia la scelta dell’outfit dell’ex di Nina Moric scrivendo: “qualcuno può dire a quel ragazzo che siamo ad Agosto? Casomai non se ne fosse accorto… grazie”. Una cosa è certa: la coppia Luigi Maria Favoloso e Elena Morali continua come sempre a dividere il pubblico. E voi da che parte state?

Un post condiviso da Luigi Mario Favoloso (@lmfavolosofficial) in data: 8 Ago 2020 alle ore 12:20 PDT





