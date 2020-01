Luigi Maria Favoloso/ La madre: “Arrivata una mail anonima forse è lui!”

Luigi Mario Favoloso è scomparso oppure no? Siamo ancora qui a chiedercelo dopo giorni e giorni di attenzione sulla questione. Qualcuno dice di averlo avvistato a Milano altri dicono che il litigio con Nina Moric lo abbia distrutto, ma oggi a Mattino5 c’è in collegamento la madre Loredana Fiorentino e tutto cambia ancora una volta. Federica Panicucci ha per le mani un possibile scoop visto che proprio al telefono con lei la donna riferisce che ci sono novità salvo poi fare un passo indietro. Con la voce rotta dall’emozione e forse in preda un po’ al panico, finto o vero che sia, la madre di Favoloso rivela: “Ho ricevuto una mail da mio figlio, almeno mi sembra lui. E’ molto lunga e non l’ho ancora letta tutta“. Inutile dire che la conduttrice le fa notare che la mail è sicuramente prioritaria rispetto alla diretta visto che potrebbe spazzare via la sua preoccupazione e così le da il tempo di leggerla con calma.

LE RIVELAZIONI DI LOREDANA FIORENTINO A MATTINO5: “HO RICEVUTO UN’EMAIL”

Proprio dopo la presunta lettera, la donna torna in diretta a Mattino5 rivelando di avere qualche dubbio. L’email risulta anonima anche se inizia con un ciao mamma e si conclude con la firma LMF, lei non vuole creare allarmismi e rivelare cose che non sono vere e di cui non è certa e così prende con la pinza la lettera rivelando poi che in questa lettera il presunto figlio le chiede di non creare confusione e scalpore perché lui vuole stare tranquillo ma il senso è che sta soffrendo ed è angosciato: “Piano piano voglio capire se è sua veramente e poi farò uscire tutto, anche il motivo per cui è angosciato, adesso non mi sembra il caso di leggerla in diretta. Devo verificare se è sua realmente e poi dirò tutto, mi devo consultare con mia figlia, ho paura di espormi, ci sono sciacalli in televisione, ho paura di dire anche un’opinione“. A peggiorare le cose ci pensa Angelo Sanzio che, in lacrime, rivela di aver saputo che Luigi Mario Favoloso abbia architettato tutto per avere un po’ di visibilità ma la madre rinnega questa ipotesi. Maurizio Sorge fa notare che la sua email non è di dominio pubblico e quindi è difficile che sia qualcuno che vuole approfittare della situazione ma lei ribadisce che “non si fida di nessuno”.

