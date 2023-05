Luigi Mario Favoloso choc/ “Coccia e Pezzopane fanno finta di lasciarsi”

Luigi Favoloso accusa Pezzopane e Coccia di aver finto la rottura: l’indiscrezione

Simone Coccia e Stefania Pezzopane hanno rivelato pubblicamente la loro rottura. L’ex coppia ha ufficializzato la separazione in interviste e ospitate televisive, proclamandosi single. Nelle ultime ore, però, sta circolando l’indiscrezione secondo cui l’ex parlamentare e l’ex gieffino abbiano montato tutto.

A svelare questo retroscena è Luigi Mario Favoloso che, sui social, ha lasciato intendere Simone Coccia e Stefania Pezzopane abbiano finto di lasciarsi: “Il Mar Morto si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare, nelle sue acque è possibile galleggiare e i suoi sali curano diverse patologie legate alla pelle. È il punto più basso della terra, dopo Coccia e la Pezzopane che fanno finta di lasciarsi“. Si tratta solo di un rumor non confermato, tuttavia una parte del web sta dando credito alle parole di Favoloso. Intanto, i diretti interessati continuano a sottolineare e a parlare della separazione.

Simone Coccia, ospite a Pomeriggio 5, è tornato sulla dolorosa rottura con Stefania Pezzopane dopo anni e anni d’amore. L’ex spogliarellista ha dichiarato: “Negli ultimi periodo il rapporto si era un po’ trasformato. Non c’è stata causa esterna che ha agevolato la fine di questo rapporto.”

E ancora: “Dall’amore il rapporto è diventato amicizia, circa da poco dopo San Valentino. Lì abbiamo festeggiato perché stavamo insieme, però era un periodo in cui si percepiva la trasformazione di questo rapporto, ce ne siamo accorti entrambi.” Coccia ha poi confessato di soffrire molto per l’addio alla compagna: “Io soffro, magari non lo do a vedere rispetto a lei, ma soffro per il dispiacere per la fine di questa storia, anche perché so che una donna come Stefania non la ritroverò mai più”.

