Luigi Mario Favoloso dedica a Elena Morali/ “Senza di te dormo lo stesso ma di mer*a”

Luigi Mario Favoloso non è geloso di Aristide Malnati

Elena Morali è diventata la “pupa” di Aristide Malnati dopo il repentino ritiro di Flavia Vento da “La Pupa e il Secchione Show 2022”. Dentro la villa l’archeologo e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi hanno subito creato un rapporto particolare. In una clip mostrata nella scorsa puntata Elena e Malnati si sono mostrati complici e affettuosi, tanto da darsi un bacio a stampo. Ricordiamo che la Morali fa coppia fissa da circa due anni con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. L’imprenditore però non è assolutamente geloso del rapporto che la sua fidanzata ha instaurato con Malnati: “Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi. Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui. Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io. Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare”.

Luigi Favoloso vs Clemente Russo/ "Squalificano chi bestemmia, ma frasi da nazista…"

Luigi Mario Favoloso dedica d’amore a Elena Morali

Sui social Luigi Mario Favoloso aveva condiviso un messaggio spiegando di non condividere la scelta della fidanzata Elena Morali di partecipare a “La Pupa e il Secchione show” : “Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati, a volte è sufficiente rispettarle”. Ricordiamo che negli ultimi anni la Morali è stata lontana dal piccolo schermo: archiviata l’avventura all’Isola dei Famosi nel 2018 e la chiusura di “Colorado”, si è concentrata sul suo lavoro da influencer e quello su OnlyFans. Nelle ultime ore Favoloso ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un pensiero dedicato alla fidanzata, lacciando intendere di sentire molto la sua mancanza: “Senza di te è un po’ come stare in un letto senza cuscino. Dormi lo stesso ma di mer*a”.

LEGGI ANCHE:

Elena Morali, bacio con Aristide a La pupa e il secchione/ Luigi Favoloso sbotta: "Neanche l'1% di gelosia"Elena Morali vittima di bullismo a La pupa e il secchione? / "Brutta e rifatta!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA